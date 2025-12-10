وضعیت نیروگاههای برقآبی کشور
سرویس اقتصادی:
یک مدیر در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران درباره وضعیت نیروگاههای برقآبی کشور توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرنگار ما، «حسین علوی»؛ مدیر امور برنامهریزی تولید و بازار برق در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در حاشیه همایش روزملی سد و نیروگاه برقآبی درخصوص آخرین وضعیت نیروگاههای برقآبی در جمع خبرنگاران گفت: مجموعه ما مدیریت 3300 مگاوات نیروگاه احداث شدهای که توسط این شرکت انجام شده، برعهده دارد.
وی درباره برخی اخبار منتشرشده مبنی بر خروج نیروگاههای برقآبی از مدار گفت: نیروگاههای برقآبی بهطور معمول همیشه آمادهبهکار هستند مگر در زمان تعمیرات اما اگر مخزن آب نداشته باشد نمیتوانند تولید کنند. بنابراین عبارت خارج شدن از مدار از نظر فنی دقیق نیست.
این مدیر وزارت نیرو افزود: با این حال، با توجه به مدیریتی که پیشبینی شده بود و با در نظر گرفتن وضعیت آب کشور، توانستهایم بهینهسازی لازم را انجام دهیم و تنها حدود چهار درصد از تولید انرژی را بهینه کنیم. البته باید بگویم که کاهش در حداقل مخازن آبی که در اختیار داریم، تقریباً ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته
است.
علوی ادامه داد: واحدهای کوچک نیروگاه برقآبی چمشیر(گچساران) امسال به بهرهبرداری تجاری رسید و واحدهای بزرگتر نیز با ظرفیت 165 مگاوات در قالب سه واحد 55 مگاواتی تا پیش از آغاز تابستان 1405 به مدار میآید.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت بحرانی که در آن قرار داریم، باید مدیریت مصارف خود را بهطور جدیتری دنبال کنیم. در حوزههای کشاورزی و سایر مصارف، وزارت نیرو به این موضوع توجه ویژهای دارد و ما برنامههای خود را بهطور مداوم بازبینی میکنیم.
خروج مارون 4 از مدار تولید برق
این مدیر وزارت نیرو افزود: تاکنون برنامهریزیهای ما حداقل سه مرتبه بازبینی شده است و اگر وضعیت بارندگی در کشور بهتر شود شاید بتوانیم پیشبینی بهتری برای آینده انجام دهیم.
علوی ادامه داد: نیروگاه کارون ۴ حدود ۲۰ روز است که تولید نمیکند اما این بهدلیل تعمیرات یا نقص نیست. بلکه برای ذخیرهسازی آب جهت پیک تابستان سال آینده است. امکان تولید وجود دارد اما سیاست بهرهبرداری ایجاب میکند مخزن برای تابستان پر شود.
او افزود: سه ماه از سال آبی گذشته و بارشها هنوز به حد نرمال نرسیده است؛ در صورتی که الگوی بارش بهبود پیدا کند میتوان به افزایش آورده مخازن امید داشت؛ در غیر این صورت حتماً باید مدیریت دقیقتری در مصرف انرژی و آب اعمال شود.
این مدیر وزارت نیرو خاطرنشان کرد: در صورت نبود بارشهای مناسب و تأمین نشدن آورده مخازن، کاهش تولید برقآبی قطعی خواهد بود. پیش از این پیشبینی میشد که در ماههای آتی به اوج تولید برسیم اما شرایط فعلی بارشها امکان ارائه پیشبینی دقیق را دشوار کرده است.
علوی افزود: با وجود اینکه امسال یکی از سالهای بسیار سخت از نظر تأمین آب بود مدیریت زمانبندی تولید باعث شد تنها در مجموعه شرکت، حدود ۱۶۰۰ ساعت تولید انرژی داشته باشیم که این رقم نسبت به سال گذشته، با وجود کاهش آورد، وضعیت بهتری را نشان میدهد.
او ادامه داد: میزان مشارکت برقآبی متغیر و وابسته به شرایط سالانه آورد آب است. در سالهای خشکسالی این سهم کاهش مییابد و در سالهای نرمال یا پربارش افزایش پیدا میکند. بهطور معمول میتوان گفت بین شش تا هفت درصد از کل انرژی کشور از محل برقآبی تأمین میشود اما در برخی سالها این سهم به بیش از ۱۰ درصد نیز رسیده است.