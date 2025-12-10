فیلم منفوری که محبوب محافل سیاسی غربی است!

فیلمی که تقریبا همه تماشاگران و منتقدان از آن متنفر هستند، بعد از کسب جایزه از جشنواره کن فرانسه، حالا نامزد چهار جایزه گلدن گلوب آمریکا هم شده است!

انتشار فیلم «یک تصادف ساده» به کارگردانی جعفر پناهی، هدف انتقادات بسیار زیادی از سوی منتقدان و رسانه‌ها از طیف‌ها و جناح‌های مختلف قرار گرفته است. پناهی که سال‌هاست کار هنری را کنار گذاشته و بیانیه‌های سیاسی تصویری می‌سازد، در تجربه اخیرش نیز ضعیف عمل کرده است و همان طور که انتظار می‌رفت، «یک تصادف ساده» حتی در حد جشنواره‌های منطقه‌ای سینمای جوان کشورمان هم نیست چه رسد به محافل جهانی و بین‌المللی. نکته قابل تأمل این است که این بار، رسانه‌های جریان موسوم به اصلاحات، نقدهای تندتری را علیه این فیلم منتشر کرده‌اند. به طور مثال، روزنامه «هم میهن» درباره فیلم اخیر جعفر پناهی نوشته است: «حق داشتند تماشاگرانی که بعد از انتشار یک تصادف ساده، فیلم را مسخره کردند. آخرین اثر جعفر پناهی به‌راستی ناامید‌کننده است. ناامیدی ابتدا از جشنواره‌های‌ جهانی و نهادهای فرهنگی- هنری‌ است که در سال‌های اخیر هویت خود را از دست داده‌اند و هنگام اهدای جوایز به آخرین چیزی که توجه می‌کنند، زیبایی‌شناسی‌ سینمایی است و ناامیدی بزرگ‌تر از خود جعفر پناهی. سؤال اینجاست که چه بلایی سر کارگردان طلای‌ سرخ آمده که تا این‌اندازه فیلمساز بدی شده است؟» سایت «عصر ایران» هم فیلم جدید پناهی را خام‌دستانه، سطحی و شتابزده توصیف کرده است. سایت «سینما سینما» نیز نوشته که «یک تصادف ساده» را گویی یک فیلمنامه‌نویس یا فیلم‌ساز نه چندان حرفه‌ای ساخته و تأکید کرده که پناهی در این اثر تجربیاتش را بی‌هیچ سلیقه‌ سینمایی تبدیل به فیلم کرده است.

طبق اعلام imdb (بانک اطلاعات اینترنتی فیلم‌ها) «یک تصادف ساده» محصول مشترک چهار کشور ایران، فرانسه، آمریکا و لوگزامبورک(!) است، اما به عنوان نماینده فرانسه در جشنواره‌ها و جوایز غربی حضور می‌یابد و خوشبختانه، کمتر باعث آبروریزی سینمای ایران می‌شود!