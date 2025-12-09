حمله پهپادی تایلند به پایگاه پهپادی کامبوج طرح صلح ترامپ دوام نیاورد
با حمله هوائی تایلند به یک شهر و یک پایگاه پهپادی کامبوج آتشبسی که ترامپ به آن افتخار میکرد، عملاً از بین رفت.
درگیریها بین تایلند و کامبوج دوباره از سر گرفته شده است. این دو کشور یک درگیری پنجروزه مرزی در جولای(تیر) داشتند که به کشتهشدن دهها نفر و بیخانمانی حدود ۲۰۰هزار نفر از هر دو طرف منجر شد. تایلند و کامبوج سپس در اواخر اکتبر(مهر) در مراسمی با حضور ترامپ و انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی اعلامیه آتشبس را در کوالالامپور امضا کردند. این لحظه از سوی ترامپ به عنوان یک پیروزی بزرگ دیپلماتیک و انگیزهای دیگر برای کارزار او برای پایان دادن به چندین جنگ تلقی شد. توافق بین تایلند و کامبوج اما زیاد دوام نیاورد و تایلند اعلام کرد روند توافق آتشبس را پس از انفجار یک مین در مرز که به زخمی شدن چند سرباز این کشور منجر شد، متوقف کرده است. ترامپ طی این مدت بارها به دلیل پایان دادن به این جنگ و 7 جنگ دیگر خود را مستحق دریافت جایزه صلح نوبل دانسته است. اما ظاهراً باید با درگیریهای جدید بین دو کشور این جنگ را از لیست جنگهای پایانداده خود حذف کند.
ارتش تایلند مدعی شد که نیروهای مرزبانی کامبوج، ساعت ۵ صبح روز دوشنبه به وقت محلی مناطق مرزی را بمباران کردهاند. کامبوج، با رد این ادعا تیم ناظران اتحادیه کشورهای جنوبشرق آسیا (آسهآن) را از دور جدید تنشها در مرز با تایلند مطلع و خواستار انجام تحقیقات کامل درباره این شرایط شده است. وزارت دفاع کامبوج نیز اعلام کرد که همچنان به تمامی توافقهای پیشین برای حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات مرزی براساس قوانین بینالمللی پایبند است و به همین دلیل به حملات جدید تایلند پاسخ نداده است. وزیر امورخارجه تایلند با تأکید بر وخامت اوضاع اعلام کرده است که «در شرایط کنونی، دیپلماسی کارساز نیست». این درگیریها در منطقه مورد مناقشه «پریاه ویهیر» رخ داده و تلفات غیرنظامیان و نظامیان هر دو طرف را شامل میشود.
الجزیره در گزارشی از تداوم درگیریها در روز سهشنبه خبر داده و نوشته است: صبح سهشنبه نیز در مناطق مرزی، حداقل هفت نفر در دریگریها کشته شدند، تایلند میگوید حداقل سه سرباز در این حملات کشته شدهاند. ارتش تایلند همچنین شامگاه دوشنبه اعلام کرد در پی ازسرگیری درگیریها با کامبوج، یک پایگاه پهپادی این کشور را مورد هدف قرار داد. ارتش تایلند همچنین یک پهپاد کامبوجی را که در امتداد مرز پرواز میکرد، ساقط کرد. گزارشها حاکی است که این پهپاد وارد حریم هوائی تایلند شده بود و سپس رهگیری شد. دیروز همچنین رسانههای کامبوجی با انتشار ویدئوهایی مدعی شدند تایلند با جتهای جنگنده اف-۱۶ شهر «سامراونگ» این کشور، را بمباران کرده است.