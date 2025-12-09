افزایش موارد مسمومیت کبدی با مصرف فرآورده لاغری «اسپیرولینا»

مصرف فرآورده «اسپیرولینا» برای لاغری با توصیه افراد غیرمتخصص موجب بروز عوارض شدید کبدی در کشور شده و نمونه‌های مشابه در سایر کشورها نیز مشاهده شده است.

به گزارش وبدا، رئیس گروه پایش ایمنی مصرف فراورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو اظهار داشت: در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی در سامانه گزارش‌دهی عوارض و اشتباهات دارو پزشکی کشور مبنی بر بروز عارضه آسیب کبدی درپی مصرف فرآورده اسپیرولینا با توصیه باشگاه‌های ورزشی و افراد غیرمتخصص دریافت شده است.

مرجان کریمی با اشاره به ثبت موارد مشابه در سایر کشورها گفت: گزارش‌ها نشان ‌می‌دهد در برزیل ۶۰ مورد فوت و ۱۲۶ آسیب کبدی ناشی از این فرآورده ثبت شده است، مردم باید علاوه‌بر تبلیغات اغواکننده، از مضرات بالقوه این جلبک نیز آگاه باشند.

کریمی ادامه داد: گرچه اسپیرولینا یک جلبک سبز-آبی

سرشار از ویتامین‌ها، مواد معدنی، آنتی‌اکسیدان‌ها و پروتئین است اما مصرف کنترل نشده آن می‌تواند مخاطرات جدی به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه احتمال ایجاد مواد سمی در طول کشت و فرآوری جلبک محتمل است، افزود: اگرچه خود جلبک سمی نیست اما آلودگی‌هایی با سیانوتوکسین‌ها، فلزات‌ سنگین، آفت‌کش‌ها یا هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای و سمومی مانند سم میکروسیستین و هپاتوتوکسین می‌تواند منجر به مسمومیت، آسیب کبدی، اختلال گوارشی و حتی خطرات طولانی‌مدت مانند آلزایمر و پارکینسون شود. فیکوسیانین موجود در جلبک نیز ممکن است در برخی افراد آلرژی ایجاد کند و حتی منجر به شوک آنافیلاکسی شود، بنابراین باید از مصرف خودسرانه و مصرف فرآورده‌های غیرمجاز این جلبک اکیداً اجتناب شود.