دستگیری جراح قلابی اینستاگرامی با ۵۰ شاکی
رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری فردی خبر داد که با مدرک دیپلم، جراحی زیبایی انجام میداد.
به گزارش ایسنا، سردار داوود معظمیگودرزی گفت: یکی از دغدغههای اصلی ما موضوعات سلامت محور است که مستقیماً با جان و سلامت مردم در ارتباط است و طی سنوات اخیر طرحهای بسیاری داشتیم که با این افراد برخورد کردهایم. با بروز و ظهور فضای مجازی شاهد هستیم پزشکنماهای زیادی در این فضاها تبلیغات انجام میدهند.
معظمیگودرزی افزود: اخیراً متهمی دستگیر شد که مدرک دیپلم داشت اما کار طبابت و جراحی انجام میداد چرا که تبلیغات گستردهای هم انجام داده بود و بیش از ۵۰ نفر شاکی دارد. متاسفانه برخی پزشکان نیز ابزار این آدم شده بودند و از اسم و مهر آنها سوءاستفاده شده بود که پروانه طبابت آنها نیز مادامالعمر باطل شد. همچنین در این پرونده، چند نفر پزشک و چند بیمارستان نیز مورد بازجویی و بررسی قرار گرفتند. علت انتشار بدون پوشش او نیز برای شناسایی سایر شاکیان بوده است.
وی درباره تبلیغات پزشکی در فضای مجازی هشدار داد که بیشتر این پیجها دلال بیمار هستند و از هویت پزشکان سوءاستفاده کرده و افراد را به مطبهای زیرزمینی سوق میدهند که باید مردم به این مسائل توجه کنند.
رئیس پلیس فتا پایتخت درباره ادعاهای متهم درخصوص عدم دخالت در عملهای جراحی گفت: متهم در اتاق عمل حین یک عمل جراحی دستگیری شده که محل مورد نظر نیز پلمب شده است. همچنین فیلمی از او که خود را جراح فوقتخصص نیز معرفی کرده در فضای مجازی منتشر شده
بود.
معظمیگودرزی با اشاره به دستگیری چند پزشکنما در سال جاری، ادامه داد: در سال جاری تشدید اقدامات درباره فروش داروهای غیرمجاز در فضای مجازی را داشتیم که در همین راستا یکمیلیون داروی تاریخ مصرف گذشته نیز کشف و با متهمان آن برخورد قضائی صورت گرفت.