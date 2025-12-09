اتوبوس و مترو فردا برای بانوان پایتخت رایگان است

معاون حمل‌‌ونقل و ترافیک شهردار تهران از رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی پایتخت به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س) برای بانوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هرمزی در آستانه میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: استفاده از اتوبوس و مترو در پایتخت برای بانوان همزمان با روز بزرگداشت مقام زن و گرامیداشت منزلت مادر (پنجشنبه 20 آذر) برای بانوان رایگان خواهد بود.

هرمزی با اعلام اینکه در حال حاضر هزار و 434 بانوی شاغل در ۱۲ سازمان و شرکت زیرمجموعه این معاونت فعالیت می‌کنند، افزود: این حضور گسترده، نمونه‌ای موفق از مشارکت فعال بانوان در مدیریت شهری است.

وی از تلاش‌های بانوان همکار در سازمان‌ها و شرکت‌ها و بانوان شاغل در ناوگان تاکسیرانی صمیمانه قدردانی کرد و این حضور پررنگ را نشان‌دهنده نقش کلیدی بانوان در ارائه خدمات حمل‌ونقل شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دانست و تأکید کرد: بخش قابل‌توجهی از پایش لحظه‌ای جریان ترافیک و کنترل هوشمند شبکه معابر از طریق دوربین‌های نظارتی نیز توسط بانوان صورت می‌گیرد.