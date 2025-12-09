قوه قضائیه ادعای بیماری یک فعال اجتماعی و سیاسی پس از احضار را تکذیب کرد
قوه قضائیه اعلام کرد: در مورد فراخواندن یکی از فعالان اجتماعی و سیاسی نکات خلاف واقعی در فضای مجازی منتشر و همزمان در تریبون مجلس شورای اسلامی نیز نکات غیردقیقی و اشتباهی ایراد شده است.
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: چندی پیش شکایتی از سوی حراست تعدادی از نهادها مطرح میشود. پرونده با ورود به عدلیه به یکی از ضابطان قضائی ارجاع شده و دستگاه نظارتی تحقیقات خود در این زمینه را آغاز میکند.
با تکمیل تحقیقات ابتدائی، ضابط نفراتی از جمله یکی از فعالان اجتماعی، سیاسی را برای تحقیق به عنوان مطلع فراخوانده، اما فرد مورد اشاره از حضور نزد ضابط سر باز میزند.
با همراهی به عمل آمده از سوی مقام قضائی تصمیم بر این میشود ضابط پرونده تحقیقات خود را در ساختمان دادسرا انجام دهد و فرد یادشده به عنوان مطلع به دادسرا فراخوانده میشود.
با مراجعه این فعال اجتماعی سیاسی برای انجام تحقیقات در تاریخ ۱۶ آذرماه که این روند نیز یک ساعت و سی دقیقه به طول میانجامد، وی بلافاصله محل دادسرا را ترک کرده یک روز بعد با پای خودش از منزل به بیمارستان مراجعه کرده و اظهار میکند مشکلات پزشکی دارد ساعت ۱۴:۱۱ روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۴ وی تحتنظر پزشکان قرار میگیرد تا علائم وی بررسی شده و نتایج آزمایشها مشخص شوند.
با گذشت ساعاتی از تحت نظر بودن، وی پس از انجام معاینات و آزمایشهای لازم پزشکی، پزشکان عنوان میکنند وی مشکل بالینی حادی ندارد و حتی در ادامه با انجام بررسیهای تکمیلی شامل بررسیهای قلب و عروقی، مغز و اعصاب و... صحت موارد فوق تایید گردید.
این گزارش حاکی است مطالب عنوانشده در فضای مجازی و از تریبون مجلس در مورد سکته فرد مورد اشاره صحت ندارد و با توجه به گزارشهای تیم پزشکی این فعال سیاسی و اجتماعی سکته قلبی و یا مغزی نداشته است و از نظر پزشکان پس از اخذ جواب آزمایشهای تکمیلی لازم بیمار میتواند از بیمارستان مرخص گردد.