نکوداشت بانوان مؤثر در میراث ایرانی- اسلامی
آیین «وقفنامهای میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)» همراه با چهارمین دوره نکوداشت بانوان تأثیرگذار در حفظ و معرفی میراث تمدن ایرانی- اسلامی، امروز چهارشنبه 19 آذر ساعت ۱۴ در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار میشود.
این مراسم با هدف بزرگداشت نقش بانوان پژوهشگر، مصحح، موزهدار و حافظان میراث فرهنگی و پاسداشت سهم مؤثر آنان در معرفی و انتقال دستاوردهای تمدنی ایرانزمین به مناسبت روز زن برگزار خواهد شد.
در این مراسم از پنج بانوی برجسته که سالها عمر خود را صرف پژوهش، نگهداری و حفاظت از میراث فرهنگی کردهاند تجلیل میشود.دکتر مهدخت معینی؛ استاد پیشکسوت ادبیات فارسی، دکتر حکیمه دبیران؛ مصحح، شاعر، استاد دانشگاه و اهداکننده آثار، بانو جنت مظلوم؛ پیشکسوت موزهداری و نگهداشت آثار تاریخی، دکتر زهره زرشناس؛ ایرانشناس و استاد پیشکسوت زبانهای باستانی و دکتر صدیقه روحی؛ پیشکسوت حفاظت و مرمت آثار تاریخی از جمله این پنج بانو هستند. همچنین حضور دو چهره ماندگار فرهنگ و تاریخ ایران، دکتر منصوره اتحادیه و دکتر فریده دانشپورپرور نیز بر غنای علمی و فرهنگی این آیین خواهد افزود.