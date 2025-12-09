فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۳۹۴۴
تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

نکوداشت بانوان مؤثر در میراث ایرانی- اسلامی

آیین «وقف‌نامه‌ای میلاد حضرت فاطمه‌ زهرا(س)» همراه با چهارمین دوره نکوداشت بانوان تأثیرگذار در حفظ و معرفی میراث تمدن ایرانی- اسلامی، امروز چهارشنبه 19 آذر ساعت ۱۴ در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود.
این مراسم با هدف بزرگداشت نقش بانوان پژوهشگر، مصحح، موزه‌دار و حافظان میراث فرهنگی و پاسداشت سهم مؤثر آنان در معرفی و انتقال دستاوردهای تمدنی ایران‌زمین به مناسبت روز زن برگزار خواهد شد.
در این مراسم از پنج بانوی برجسته که سال‌ها عمر خود را صرف پژوهش، نگهداری و حفاظت از میراث فرهنگی کرده‌اند تجلیل می‌شود.دکتر مهدخت معینی؛ استاد پیشکسوت ادبیات فارسی، دکتر حکیمه دبیران؛ مصحح، شاعر، استاد دانشگاه و اهداکننده آثار، بانو جنت مظلوم؛ پیشکسوت موزه‌داری و نگهداشت آثار تاریخی، دکتر زهره زرشناس؛ ایران‌شناس و استاد پیشکسوت زبان‌های باستانی و دکتر صدیقه روحی؛ پیشکسوت حفاظت و مرمت آثار تاریخی از جمله این پنج بانو هستند. همچنین حضور دو چهره ماندگار فرهنگ و تاریخ ایران، دکتر منصوره اتحادیه و دکتر فریده دانش‌پورپرور نیز بر غنای علمی و فرهنگی این آیین خواهد افزود.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

نشسته و ایستاده‌!(گفت و شنود)

بوگیری برای غرب(یادداشت روز)

آینده ژئوپلیتیک ایران چهارراه یا میدان؟

اخبار ویژه

مقام ارشد صهیونیست: در جنگ 12 روزه ایران دوربین‌های ما را در اختیار داشت

دام‌های فریبنده و خسارت‌های ویرانگر!(مقاله وارده)

تایمز اسرائیل: پروژه هوش مصنوعی ایران با سرعتی چشمگیر پیش می‌رود

برجام، ابزار نفوذ آمریکا در سیاست داخلی ایران بود

عربستان و چین تجاوز به تمامیت ارضی ایران را محکوم کردند

یدیعوت آحارونوت: اسرائیل قبل از7 اکتبر قصد حمله به غزه و ترور رهبران حماس را داشت