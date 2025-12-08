فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۳۹۲۲
تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۲
سرویس کیهان » اخبار
زیرساخت‌های عبور و مرورِ منطقه ۱۲ اصفهان تکمیل شد

اصفهان- خبرنگار کیهان:
آیین بهره‌برداری از12پروژه مهم به نیابت شهدای جنگ تحمیلی12روزه از جمله «بوستان خانواده‌محور انتظار»، «فرهنگسرای نگارستان»، «تملک و احداث خیابان شهید زرین»، احداث گذر اتصال «شهرک کوثر به محله عاشق‌آباد»، اتصال 
«محله عاشق‌آباد به خیابان بهارستان غربی» ‌و تعریض «خیابان سلمان فارسی» و «روکش آسفالت معابر اصلی خیابان امام خمینی»(ره) منطقه12اصفهان با هزینه بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال برگزار شد.
در این ایین که علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان و اعضای شورای اسلامی شهر و جمع کثیری از مردم شهر حضور داشتند معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان از تکمیل زیرساخت‌های لازم برای سهولت و امنیت عبور و مرور در منطقه ۱۲ شهری واقع در شمال این کلانشهر خبر داد.
سعید ساکت افزود: با توجه به چالش‌های فنی ناشی از تردد خودروهای سنگین و نیاز به رعایت اصول ایمنی، طراحی خیابان اصلی این‌ منطقه با درنظر گرفتن تمام ملاحظات و برای ایجاد آرامش عبور و مرور تکمیل و افتتاح شد.

