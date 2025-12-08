آمار تجرد قطعی در کشور 7 برابر شده است
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به رشد
7 برابری آمار تجرد قطعی در کشور، اعلام کرد میانگین فاصله فرزند اول تا دوم در کشور به حدود 6 سال رسیده است.
مرضیه وحیددستجری در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: در گذشته، افراد بدون شغل یا مسکن هم ازدواج میکردند و فرزنددار میشدند و معمولاً چند نسل در خانه پدری یا مادری زندگی میکردند اما این سبک زندگی در طول زمان کمرنگ شده است؛ بنابراین، وضعیتی که امروز در کشور ما رخ داده یعنی قرار گرفتن زیر سطح جایگزینی جمعیت در کشورهای دیگر دنیا هم دیده میشود. بهزودی تعداد کشورهایی که زیر سطح جایگزینی هستند از حدود 90 کشور به نزدیک 130 کشور میرسد، چون نگرشهای فرهنگی، فکری، اجتماعی و حتی مذهبی نسبت به ازدواج و فرزندآوری تغییر کرده است.
دستجردی درباره کاهش نرخ باروری در کشور گفت: در دهه 60، مثلاً در سالهای 1365 و 1366، بهطور متوسط 6.8 فرزند برای هر زن در سن باروری متولد میشد؛ اما اگر سال 1403 را نگاه کنیم، این عدد به کمتر از 1.5 فرزند رسیده است. این نشان میدهد که با یک کاهش جدی و شیب کاهشی در فرزندآوری روبهرو
هستیم.
وی ادامه داد: همین شیب در ازدواج هم وجود دارد. مثلاً در سالهای 1390 تا 1392، حدود 800هزار ازدواج ثبت میشد، اما این رقم در سال 1403 به 480هزار ازدواج رسیده و حدود 60درصد کاهش یافته است. وقتی ازدواج کاهش پیدا میکند، طبیعی است که فرزندآوری هم کاهش مییابد. همچنین در کشورهای زیر سطح جایگزینی مانند ایران، بهتدریج سن ازدواج بالا میرود، فاصله ازدواج تا فرزند اول زیاد میشود، و فاصله فرزند اول تا دوم هم همینطور.
فاصله فرزند اول تا دوم حدود 6 سال است
دبیر ستاد ملی جمعیت در ادامه به ارائه آمارهایی از ازدواج و فرزندآوری پرداخت و اظهار داشت: طبق آمار متوسط سن ازدواج زنان ایرانی 24.5 سال است، فاصله ازدواج تا فرزند اول حدود 4.5 سال شده و فاصله فرزند اول تا دوم حدود 6 سال است.
دستجردی افزود: متوسط سن زنان در اولین فرزندآوری 27.5 سال و متوسط سن اولین فرزندآوری در تهران حدود 30 سال است. شهرهای بزرگ و پایتخت معمولاً با چالشهای جدیتری روبهرو هستند.
وی ادامه داد: در سال 1365، حدود 1.1درصد زنان 50ساله دچار تجرد قطعی بودند یعنی در 50سالگی هنوز ازدواج نکرده بودند اما در سال 1402، این رقم (درصد خانمهایی که ازدواج نکرده بودند) به 7.7درصد رسیده است و یعنی 7برابر شده است.