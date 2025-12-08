تا اینجای کار از جمع ۱۰ آزادکار اعزامی به مسابقات جهانی ۲۰۲۵ زاگرب، فقط ۴ ملی‌پوش قرارداد بسته‌اند، درحالی که صحبت از احتمال عقد قرارداد دو، سه نفر دیگر طی روز‌های باقی‌مانده تا فینال لیگ برتر در میان است.

لیگ برتر کشتی آزاد از ابتدای آبان ماه با شرکت ۶ تیم و در دو گروه سه تیمی آغاز شد و در پایان مرحله گروهی، تیم‌های خیبر خرم‌آباد و ستارگان ساری از گروه A و دو تیم بانک شهر و استقلال جویبار از گروه B به نیمه‌نهائی صعود کردند که ابتدا قرار بود روز جمعه ۲۱ آذر در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی با هم رقابت کنند که درنهایت باتوجه به آماده نشدن این محل، میزبانی مسابقه به سالن هفتم‌تیر تهران داده شد. به این ترتیب صبح جمعه مرحله نیمه‌نهائی بین تیم‌های بانک شهر - ستارگان و خیبر- استقلال به انجام خواهد رسید و عصر همان روز هم با برگزاری دو دیدار رده‌بندی و فینال، پرونده این دوره از رقابت‌ها بسته خواهد شد. تا اینجای کار تنها

۴ ملی‌پوش از جمع ۱۰ ملی‌پوش آزادکار اعزامی به مسابقات جهانی ۲۰۲۵ زاگرب قرارداد بسته‌اند. امیرمحمد یزدانی و محمد نخودی در عضویت تیم بانک شهرند و امیرحسین فیروزپور هم برای استقلال کشتی می‌گیرد. علی مؤمنی که نماینده وزن اول ایران در مسابقات جهانی بود هم برای مرحله پایانی مسابقات، به تیم خیبر پیوسته است. به این ترتیب تا اینجای کار هنوز احمد جوان، رحمان عموزاد، یونس امامی، کامران قاسم‌پور، امیرعلی آذرپیرا و امیرحسین زارع با هیچ تیمی قرارداد نبسته‌اند، هرچند احتمال عقد قرارداد با امامی، آذرپیرا و زارع وجود دارد.