اعتبار فوتبال ایران، مهمتر از حاشیهها (نکته ورزشی)
سرویس ورزشی-
اینکه تیم ملی فوتبال ایران در مسیر حضور در جام جهانی با چه مصائبی روبهرو شود یا در روند آمادهسازی برای آن آوردگاه بزرگ تا چه اندازه موفق باشد و اینکه فدراسیون فوتبال در زمینه برگزاری دیدارهای دوستانه تا چه حد بتواند نظر کادر فنی را تأمین کند و دهها موضوع حاشیهای دیگر ـ که گاهی رنگ و بوی بهانه به خود میگیرد ـ نباید باعث شود تیم ملی از ارائه بهترین عملکردش باز بماند.
جام جهانی فقط ویترین فوتبال نیست؛ نمایشگاهی برای بروز تواناییهای فنی، اخلاقی و فرصتی برای معرفی فرهنگ کشورهاست. از همین رو، مسئولیت کسانی که قرار است این تیم را به جام جهانی برسانند، بسیار سنگین است.
شکست 6 بر 2 در برابر انگلیس در جام جهانی گذشته احساسات مردم را جریحهدار کرد؛ هرچند نمایش بهتر در دو دیدار بعدی و پیروزی شیرین مقابل ولز تا حدی آن حس بد و سرخوردگی اولیه را کاهش داد. با وجود مشکلات ساختاری فوتبال ایران در همه ادوار، تیم ملی به جز همان دیدار با انگلیس معمولاً در جامهای جهانی نمایشی آبرومند ارائه داده و حتی اگر شکستهایی خورده، هرگز فاجعهبار نبوده است.
در جام پیشِرو نیز کادر فنی و بازیکنان تیم ملی باید تمام توان خود را به کار گیرند و بیش از هر چیز به فکر اعتبار و آبروی فوتبال کشوری بزرگ و بافرهنگ باشند. اینکه این روزها میبینیم و میشنویم برخی از افراد بهانهها را بزرگتر از هدف میکنند و انگار در حال زمینهسازی برای توجیه ناکامی احتمالی هستند، هرگز قابل پذیرش نیست.