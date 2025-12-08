فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۶
اعتبار فوتبال ایران، مهم‌تر از حاشیه‌ها (نکته ورزشی)

اینکه تیم ملی فوتبال ایران در مسیر حضور در جام جهانی با چه مصائبی رو‌به‌رو شود یا در روند آماده‌سازی برای آن آوردگاه بزرگ تا چه اندازه موفق باشد و این‌که فدراسیون فوتبال در زمینه برگزاری دیدارهای دوستانه تا چه حد بتواند نظر کادر فنی را تأمین کند و ده‌ها موضوع حاشیه‌ای دیگر ـ که گاهی رنگ و بوی بهانه به خود می‌گیرد ـ نباید باعث شود تیم ملی از ارائه بهترین عملکردش باز بماند.
جام جهانی فقط ویترین فوتبال نیست؛ نمایشگاهی برای بروز توانایی‌های فنی، اخلاقی و فرصتی برای معرفی فرهنگ کشورهاست. از همین رو، مسئولیت کسانی که قرار است این تیم را به جام جهانی برسانند، بسیار سنگین است.
شکست 6 بر 2 در برابر انگلیس در جام جهانی گذشته احساسات مردم را جریحه‌دار کرد؛ هرچند نمایش بهتر در دو دیدار بعدی و پیروزی شیرین مقابل ولز تا حدی آن حس بد و سرخوردگی اولیه را کاهش داد. با وجود مشکلات ساختاری فوتبال ایران در همه ادوار، تیم ملی به جز همان دیدار با انگلیس معمولاً در جام‌های جهانی نمایشی آبرومند ارائه داده و حتی اگر شکست‌هایی خورده، هرگز فاجعه‌بار نبوده است.
در جام پیش‌ِرو نیز کادر فنی و بازیکنان تیم ملی باید تمام توان خود را به کار گیرند و بیش از هر چیز به فکر اعتبار و آبروی فوتبال کشوری بزرگ و بافرهنگ باشند. این‌که این روزها می‌بینیم و می‌شنویم برخی از افراد بهانه‌ها را بزرگ‌تر از هدف می‌کنند و انگار در حال زمینه‌سازی برای توجیه ناکامی احتمالی هستند، هرگز قابل پذیرش نیست.

