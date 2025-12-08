فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۶
سلامت

پرخوری و پرادراری از علائم مشخص دیابت است

یک فوق تخصص غدد گفت: تعداد بسیار زیادی از افرادی که از نظر آزمایشگاهی مبتلا به دیابت هستند، بدون علامت‌اند و از ابتلای خود به بیماری دیابت بی‌اطلاع هستند.
به گزارش وبدا، فاطمه عظیمیان گفت: بیماری دیابت چند نوع می‌باشد و شایع‌ترین انواع آن شامل دیابت نوع ۱ و دیابت نوع ۲ است.
عظیمیان افزود: دیابت نوع یک معمولاً در گروه سنی کودکان ایجاد می‌شود و در نتیجه کمبود کامل یا تقریباً کامل انسولین رخ می‌دهد؛ بنابراین تنها درمان شناخته شده برای این نوع دیابت جایگزینی انسولین است. گاهی مشاهده شده برخی خانواده‌ها برای درمان دیابت سراغ روش‌هایی غیر از تزریق انسولین می‌روند که قطعاً عوارض جبران‌ناپذیری برای فرزند آنان خواهد داشت.
وی اضافه کرد: دیابت نوع ۲ معمولاً در گروه سنی بالاتر ایجاد می‌شود. با درجات متفاوتی از مقاومت به انسولین، اختلال ترشح انسولین، مقاومت به انسولین، افزایش تولید گلوکز و... همراه می‌باشد. برای درمان کنترل رژیم غذایی، مصرف دارو و ورزش مؤثر است.
این فوق تخصص غدد گفت: عوامل خطر دیابت نوع ۲ شامل سابقه خانوادگی دیابت (ابتلاء به دیابت نوع ۲ در والدین و برادر یا خواهر)، چاقی، بی‌تحرکی یا کم‌تحرکی، سابقه پیش دیابت، فشار خون بالا و سابقه بیماری قلبی عروقی است.
عظیمیان اضافه کرد: تعداد بسیار زیادی از افرادی که از نظر آزمایشگاهی مبتلا به دیابت هستند، بدون علامت‌اند و از ابتلای خود به بیماری دیابت بی‌اطلاع هستند و حتی برخی افراد ممکن است با عوارض دیابت به پزشک مراجعه نمایند.
به گفته وی، علائم دیابت شامل پرخوری، پرنوشی، کاهش وزن، پرادراری می‌باشد و ممکن است در فرد بروز نماید و از این رو توصیه می‌شود جمعیت عمومی با دستور پزشک از سن ۴۵سالگی اقدام به غربالگری از نظر بیماری دیابت کرده و سپس طبق دستور پزشک غربالگری ادامه یابد. افرادی که عوامل خطر شناخته شده مثل چاقی، تخمدان پلی‌کیستیک، پیش دیابت و دیابت بارداری دارند از سنین پایین‌تر غربالگری را شروع نمایند.

