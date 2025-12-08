دیوان محاسبات کشور قصور و کوتاهی وزارت

راه و شهرسازی در اختصاص زمین به خانوارهای مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، در اجرای بند «چ» تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ از میان 94 هزار 579 خانوار واجد شرایط، صرفاً 12 هزار و 190 قطعه زمین به‌صورت فردی و مشترک برای 15 هزار و 717 خانوار تخصیص یافته که معادل

۱۶ درصد از واجدین شرایط است.

دیوان محاسبات کشور تاکید دارد که عدم اجرای کامل تکلیف قانونی و قصور وزارتخانه راه و شهرسازی در انجام تعهدات اختصاص زمین به خانوارهای مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در دادسرای این نهاد نظارتی تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، «فرزانه صادق»؛ وزیر راه و شهرسازی ۱۴ مهر در آیین تکریم و معارفه رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: تاکید داریم که زمین‌های ارائه شده باید آماده ساخت باشد. اگر اراضی آماده ساخت نباشد، نه تنها پاسخگویی به مسکن مردم انجام نشده بلکه مردم را هم گرفتار می‌کند.

گفتنی است، وزارت راه و شهرسازی با ندادن زمین به مردم برای خانه‌سازی و تعلل در اجرای نهضت ملی مسکن و ایجاد رانت برای عده‌ای به نام مسکن استیجاری، کشور را دچار ناترازی مسکن می‌کند که منفعت آن برای ملک‌داران بزرگ و زیان آن برای تمام مردم است.