برای جوانان و نوجوانان طرحهای خوبی در نظر داریم
مدیر شبکه رادیویی قرآن گفت: ما در ایام دفاع مقدس ۱۲روزه و برای انعکاس اتفاقات این جنگ، یک فرکانس رادیویی شبکه قرآن را به این رویداد اختصاص دادیم.
به گزارش خبرنگار کیهان، منصور قصریزاده مدیر شبکه رادیویی قرآن در نشستی خبری گفت: رادیو قرآن ۲ از چند هفته پیش با شعار «فرصتی نو در مسیر تلاوت» فعالیت خود را آغاز کرده است و در مسیر طرح تحول سازمان صداوسيما ما هم سعی کردیم تغییراتی را در شبکه رادیویی قرآن بدهیم و بر همین اساس نیز «رادیو قرآن ۲» راهاندازی شد.
وی با اعلام این موضوع که ما قصد تغییر در فرهنگ استماع قرائت قرآن را در دستور کار خودمان داریم گفت: وظیفه ما این است که با قرآئت زیبا و دلنشین توسط قاریان ممتاز کشوری و جهانی، مخاطبان بیشتری را جذب شبکه رادیویی قرآن ۱ و ۲ بکنیم، چراکه مخاطب قرآنی ما از طریق این تلاوتها به خدا متصل میشود.
مدیر شبکه رادیویی قرآن همچنین اظهار داشت: برای نوجوانان و جوانان طرحهای خوبی را در رادیو قرآن داریم و در همین راستا تفاهم و تعامل با دستگاهها و نهادهای قرآنی را هم بهطور جدی دنبال میکنیم تا برنامههای این دو شبکه رادیویی قرآنی با محتوای بسیار خوبی روی آنتن برود.
مدیر شبکه رادیویی قرآن در حاشیه این نشست خبری در گفتوگویی اختصاصی با خبرنگار کیهان در رابطه با تلاشهای رادیو قرآن در دفاع مقدس ۱۲روزه و تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان گفت: اساسا شروع کار عملیاتی شبکههای رادیویی قرآن همزمان با اتفاقات جنگ تحمیلی ۱۲روزه شکل گرفت، و آن هم به این صورت بود، وقتی ما شرایط ویژهای را احساس کردیم و به ما اعلام شد که شما سه تا فرکانس دارید و یکی از آنها را به اتفاقات جنگ تحمیلی ۱۲روزه اختصاص بدهید ما هم در این مسیر حرکت کردیم و ما در این فرکانس هم تلاوت را و هم روایت جنگ را پخش کردیم و در واقع آن ایام برای ما یک شروع جدیدی در رادیو قرآن بود و ما در این مقطع پخش زنده را از رادیو قرآن شروع کردیم چراکه نیاز به پخش اطلاعیههای دفاع مقدس ۱۲روزه بود تا مردم ما در جریان اتفاقات دفاع مقدس ۱۲روزه قرار بگیرند و کاملاً به روز، به پیروزیهای رزمندگانمان و شکست دشمنانمان پرداختیم و براحتی همه وقایع و اتفاقات جنگ تحمیلی ۱۲روزه را پوشش دادیم. قصریزاده همچنین با بیان اینکه ما در ایام دفاع مقدس ۱۲روزه از منزل شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه برنامه پخش کردیم گفت: با برنامه «حکایت جاودانگی» رادیو قرآن به خانه شهدا رفتیم، شهدایی که قاری قرآن بودند، به منزل سردار شهید اسلام سردار سلامی رفتیم که ایشان حافظ قرآن و نهجالبلاغه بودند با خانوادهاش صحبت کردیم که از رادیو قرآن پخش شد و همچنین قاریانی که در ارتباط با جنگ تحمیلی ۱۲روزه قرآئت داشتند تلاوتهای آنها را پخش کردیم و یکی از ویژگیهای رادیو قرآن این است که در حال حاضر بهصورت زنده و پویا برای مخاطبان برنامه پخش میکند و این فرآیند یعنی پخش زنده تلاوت و روایتهای قرآنی و بررسی اتفاقات روز و برنامههای مناسبتی هماکنون در هردو شبکه قرآنی ۱ و ۲ رادیو انجام میپذیرد و در فواصل آیتمهای برنامهها سعی کردهایم که برای مخاطبان اطلاعرسانی به روز داشته باشیم.