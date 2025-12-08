سیاستگذاریها باید مبتنی بر پشتوانه علمی و تجربی باشد
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه سیاستگذاریها باید مبتنی بر شواهد علمی و تجربههای معتبر جهانی باشد، اظهار داشت: اجرای صحیح طرحها زمانی ممکن است که تمام جوانب آن به صورت دقیق بررسی شود.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در نشست با دبیر، معاونین و دبیران کمیسیونهای هیئت دولت، که دوشنبه (17 آذر)، برگزار شد، با تأکید بر ضرورت انجام کارها و رسیدگی به مصوبات براساس شواهد علمی و مستندات، گفت: در تمام دنیا سیاستگذاریها براساس آییننامهها و چارچوبهای مشخصی طرحریزی، جمعبندی و اجرا میشود که از پشتوانه مورد قبول علمی و تجربی برخوردار هستند.
وی افزود: از اینرو چنانچه قرار است در دولت سیاستی اعمال شود، باید برای آن فرآیند مبتنی بر تجربههای جهانی در نظر گرفته شود، تا بتوانیم آن طرح را با سنجش تمام جوانب بررسی، جمعبندی و اجرا کنیم؛ اتخاذ این روند از بروز چالشها پیشگیری میکند. چنانچه آییننامهها و مصوبات چارچوب منطقی نداشته باشند، با مشکل مواجه خواهند شد. شیوه صحیح استخراج و ارزیابی دادهها و اینکه مبنای تصمیمگیری چگونه باشد، باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه اختلافات از آنجا آغاز میشود که راه درستی برای رسیدگی به مسائل نداریم، اظهار کرد: برخورد سلیقهای با مسئله، یکی از مواردی است که باعث بروز اختلافنظر میشود، اما اگر طبقهبندی اصولی از دادهها داشته باشیم، این اختلافات شکل
نمیگیرد.
پزشکیان با تأکید بر رصد و پایش مصوبات هیئت دولت، در توضیح چرایی آن، گفت: انجام این کار باعث بهبود نظارت و ارزیابی مصوبات و آییننامهها در دولت خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه وضع موجود ناشی از عملکرد خود ماست، بیان کرد: اطمینان دارم مسائل کشور را میتوان آرام آرام حل کرد؛ اولویت ما در دولت وفاق، تامین معیشت، مدیریت ناترازی انرژی، سلامت، آموزش، محیط زیست، سوخت و روابط بینالملل است.
به گزارش ایرنا، در ابتدای این نشست هر یک از معاونین و دبیران کمیسیونهای هیئت دولت گزارشی از عملکرد واحد مربوطه خود ارائه کردند.