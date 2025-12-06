المسیره: بمب سنگرشکن آمریکایی به ایران منتقل شده است





برخی منابع رسانه‌ای در منطقه می‌گویند حزب‌الله لبنان، تصاویر و قطعات بمب آمریکایی GBU- ۳۹B را در اختیار ایران قرار داده و ایران می‌خواهد قابلیت نفوذگر و هدایت آن را روی برخی موشک هایپرسونیک فتاح نصب کند.

شبکه المسیره، وابسته به جنبش انصارالله یمن در این‌باره گزارش داد: در پی ترور اولیه نافرجام هیثم الطباطبائی، رئیس ستاد حزب‌الله، توسط اسرائیل در ماه گذشته، یک بمب پیشرفته آمریکاییGBU-۳۹B از نوع بمب‌های کم‌قطر و هوشمند که عمل نکرده بود، بلافاصله، توسط واحد امنیت حزب‌الله، تصویربرداری، خنثی و بخش‌های حیاتی الکترونیکی آن برای مهندسی معکوس به ایران ارسال شده است؛ این اقدام خشم واشنگتن را برانگیخته و آنها خواستار بازگرداندن لاشه بمب از لبنان شده‌اند!

در ژوئن گذشته (خرداد ۱۴۰۴) نیز، آمریکا، حمله‌ای به یکی از تاسیسات هسته‌ای ایران انجام داد و از بمب‌های سنگین سنگ‌شکن GBU-۵۷، موسوم به مادر بمب‌ها با وزن ۱۳ تن، استفاده کردند؛ یکی از این بمب‌ها عمل نکرد و به دست متخصصان وزارت دفاع ایران افتاد؛ تایید شده است که تهران، موفق به مهندسی معکوس این غول ۱۳ تنی شده است؛ اگرچه ایران، بمب سنگین GBU-۵۷ را کپی کرده، اما وزن ۱۳ تنی آن، کاربردش را محدود می‌کند، اما دستیابی به بمب سبک‌تر GBU-۳۹B با وزن حدود ۱۰۰ کیلوگرم که حزب‌الله فرستاده، برای دکترین موشکی ایران حیاتی‌تر است.

المسیره می‌افزاید: ایران، قصد دارد، تکنولوژی نفوذگر و هدایت این بمب را، روی کلاهک موشک‌های بالستیک خود، سوار کند. مهندسان نظامی ایران، هم‌اکنون موفق شده‌اند، کلاهک جنگی مشابه بمب GBU-۵۷ را طراحی کنند که قابلیت نصب روی موشک هایپرسونیک/ بالستیک فتاح، با برد ۱۴۰۰ کیلومتر، را دارد.

همچنین کار روی نسخه پیشرفته‌تری برای نصب روی موشک خرمشهر-۴، با برد ۲۰۰۰ کیلومتر، در جریان است؛ تست‌های میدانی، نشان داده کلاهک ایرانی می‌تواند، فعلاً حداقل تا ۲۰ متر در بتن مسلح و استحکامات زیرزمینی نفوذ کند، که البته در نسخه اصلی آمریکایی، حداکثر تا ۶۰ متر نفوذ نیز، وجود دارد.

یادآور می‌شود پیش از این روزنامه هاآرتص در گزارشی نوشته بود ایران به فناوری نسل جدیدی از موشک‌ سنگرشکن دست یافته که قادرند تا ۱۰ متر در بتن مسلح نفوذ کنند.