سرویس اجتماعی-

چند روز پس از برگزاری مختلط «قهوه‌پارتی» در جزیره کیش، این‌بار مسابقه ماراتن زنان با پنج‌هزار شرکت‌کننده غالباً بی‌حجاب، یک‌بار دیگر زنگ هشدار تحرکات دست‌های پشت‌پرده برای حیازدایی از جامعه را به صدا درآورد.

به گزارش کیهان، هنوز مدت زیادی از انتشار تصاویر زننده برگزاری هنجارشکنانه و مختلط «قهوه‌پارتی» در جزیره کیش که منجر به تشکیل پرونده و بازداشت عوامل برگزاری آن شد، نگذشته بود که این‌بار شاهد انتشار تصاویر تاسف‌انگیز از برگزاری مسابقه دو ماراتن پنج‌هزار نفری بانوان در جزیره کیش با بی‌حجابی گسترده شرکت‌کنندگان هستیم که از یک‌سو گویا نشان‌دهنده این است که در سایه غفلت یا سستی و اهمال برخی مسئولان امر، برخی در مناطق آزادی مثل کیش تصور می‌کنند از رعایت قانون و عرف و شرع آزاد هستند و از سوی دیگر شاهد مثالی از ادامه‌دار بودن و افزایش تحرکات دست‌های پشت‌پرده‌ای است که ترویج ولنگاری و بی‌حیایی و بی‌حجابی در جامعه ما را با جدیت دنبال می‌کنند. البته قطعاً هیچ کسی با ورزش و نشاط اجتماعی بانوان جامعه مخالف نیست، اما باید مراقب چنین فرصت‌طلبی‌هایی بود.

نکته عجیب و قابل تامل درخصوص این مسابقه پرحاشیه این است که با وجود برخی اعلامات تبلیغی محیطی درخصوص ضوابط پوششی اما در شروع و جریان مسابقه تلاشی از سوی برگزارکنندگان برای جلوگیری از هنجارشکنی گسترده نشده است.

برخوردهای قضائی؛ لازم اما ناکافی

دیروز دادستان کیش با اعلام خبر بازداشت دو نفر از عوامل برگزاری این مسابقه اظهار داشت: «در پی وقوع تخلفات و رفتار‌های مغایر مقررات قانونی در جریان برگزاری رویداد ورزشی «دو ماراتن کیش»، دو نفر از عوامل اصلی برگزاری این مسابقه تحت قرار قانونی بازداشت شدند. یکی از افراد بازداشت‌شده، از مسئولان منطقه آزاد کیش بوده و دیگری از اشخاص شرکت خصوصی برگزارکننده مسابقه است. برای هر دو نفر، پس از تفهیم اتهام درخصوص جرائم صورت‌گرفته، قرار تأمین وثیقه صادر شده است.»

وی اعلام کرد: «با وجود تذکرات قبلی مبنی بر لزوم رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و همچنین اصول شرعی و عرفی و حرفه‌ای در برگزاری این مسابقه، مسئولان مربوطه به این تذکرات توجه لازم را نداشتند و نحوه برگزاری رویداد به‌گونه‌ای بوده که موجب خدشه‌دار شدن عفت عمومی شده است.»

دادستان کیش خاطرنشان کرد: «دستگاه قضائی از فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی سالم حمایت می‌کند، اما با کوتاهی یا بی‌توجهی به ضوابط قانونی و شرعی وفق مقررات برخورد خواهد کرد.»

با وجود این باید گفت؛ متاسفانه به نظر می‌آید برخوردهای اینچنینی همچون تشکیل پرونده و قرار وثیقه و... که بعد از مدتی مشخص نمی‌شود چه نتیجه‌ای داشته است، از بازدارندگی کافی برخوردار نیستند و کسانی که دنبال چنین هنجارشکنی‌هایی هستند گویا خیلی نگران عواقب و هزینه‌های تخلفات خود نیستند.

وقتی رهبر انقلاب به صراحت از دست‌های پشت‌پرده در مسئله ترویج بی‌حجابی و هنجارشکنی در جامعه با محوریت دشمن سخن می‌گویند، باید سطح ورود مسئولان به واکاوی و برخورد با چنین هنجارشکنی‌هایی، از سطح یک تشکیل پرونده و احضار و بازداشت موقت عوامل دم‌دستی که حتماً هم لازم است، به سطحی عمیق‌تر و پیشگیرانه‌تر ارتقا یابد.

برای درک این حساسیت باید مسئولان دستگاه‌های مختلف یک‌بار دیگر به فرمایشات رهبر انقلاب در این خصوص که ضمن بیان نکات ارشادی به بانوان کشورمان، به نوعی مطالبه از دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی، فرهنگی، رسانه‌ها و... است، توجه جدی نمایند؛ آنجا که رهبر انقلاب پانزدهم فروردین 1402 در جمع مسئولان فرمودند: «... کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف حجاب می‌کنند نمی‌دانند این را؛ اگر بدانند که پشت این کاری که اینها دارند می‌کنند چه کسانی هستند، قطعاً نمی‌کنند؛ من می‌دانم. خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دینند، اهل تضرّعند، اهل ماه رمضانند، اهل ‌گریه و دعایند، [منتها] توجّه ندارند که چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه‌ با حجاب است. جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند. اگر بدانند، حتماً نمی‌کنند.»

مسئولان امر باید پاسخ دهند اکنون و در شرایطی که وابستگی و خوش‌خدمتی دست‌های پشت‌پرده ترویج بی‌حیایی و ولنگاری به دشمن بیش از همیشه عیان است، چرا آن‌طور که باید پا به میدان مبارزه با این سربازان نفوذ و استحاله فرهنگی نمی‌گذارند؟

پروژه‌ای که دشمن برای پادوهای خود در مسیر به ابتذال کشاندن جامعه تعریف کرده است، به کیش و سواحل شمال و معابر و پاساژهای شمال تهران یا چند شهر محدود نمی‌شود. با این دیدگاه باید ترویج ولنگاری در شبکه سینمای خانگی یا به میدان آمدن برخی سلبریتی‌ها با نمایش بی‌حجابی خود یا همسر و فرزندشان در فضای مجازی و حقیقی، تردد بی‌محابای مانکن‌های متحرک و بعضاً اجیرشده نیمه‌عریان در سطح شهرها، اصرار برخی رسانه‌های خبری به انتشار تصاویر زنان با پوشش مسئله‌دار به اسم تماشاچیان حاضر در ورزشگاه و... با هدف عادی‌سازی، تردد بی‌مانع زنان بی‌حجاب در اماکن عمومی و ده‌ها نمونه دیگر از این دست را نیز حاصل برنامه‌ریزی همان دست‌های آلوده وابسته دانست.

با این توصیف، آیا این حجم از تلاش پرانگیزه برای اثرگذاری منفی بر فرهنگ، عرف و رفتارها در جامعه دیندار ما نباید با واکنش متناسب مسئولانی که وظیفه صیانت از جامعه در همه ابعاد و ایستادگی در برابر همه نوع توطئه دشمن را دارند، مواجه شود؟

اینکه هربار مسئولانی که به حکم قانون و سوگندی که برای عمل به وظایف و صیانت از جامعه یاد کرده‌اند، سطح مباحث جدی درخصوص بی‌حجابی و ولنگاری را به سطح چند تار موی دختران تنزل می‌دهند! نشان از خواب عمیقی است که برخی مسئولان ما را در جریان ماراتن و رقابت ترویج ولنگاری و بی‌حیایی از یکسو و تلاش برای حفظ ارزش‌ها و صیانت از فضای جامعه و جوانان و خانواده‌ها از توطئه دشمن از سوی دیگر، فراگرفته است.

این در حالی است که برخورد با عوامل اصلی ترویج بی‌حیایی و بی‌حجابی یک مطالبه جدی خانواده‌ها از متدینین تا حتی کسانی است که به ظاهر اهل دینداری آنچنانی نیستند اما نگران انحرافات اجتماعی و آسیب به کانون خانواده و جوانان خود هستند.

اعلام آمادگی دستگاه قضا

رئیس قوه قضائیه به عنوان یکی از سران قوا که مسئولیت مهمی در شناسایی و برخورد با عوامل دشمن در ترویج بی‌حجابی و بی‌حیایی دارد، بارها برای ورود جدی به این مسئله اعلام آمادگی کرده است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای روز پنجشنبه گذشته در جریان سفر خود به استان یزد اعلام کرد: «بخشی از ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه امروز ما مرتبط با مسائل حوزه عفاف و حجاب است. در این زمینه همه ما در قبال شرع و قانون و خواست مردم متدیّن، مسئولیت داریم؛ وضع موجود نباید ادامه یابد؛ من نمی‌گویم در این زمینه صرفاً برخورد قهری صورت گیرد، اما تاکید دارم که این وضعیت نباید تداوم داشته باشد.»

وی افزود: «من طی مدت اخیر و بر مبنای همان دستورالعمل چهارماده‌ای ابلاغی در فروردین ۱۴۰۲، دستورات مؤکدی را خطاب به مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط صادر کرده‌ام. دستگاه‌های اطلاعاتی موظف به شناسایی جریانات سازمان‌یافته‌ مروّج بی‌عفتی و بی‌حجابی شده‌اند؛ فراجا نیز طبق قانون در زمینه مقابله با جرم مشهود مسئولیت دارد؛ به‌ویژه برخی موارد، بیّن‌الغی است و طرف رسماً نیمه‌برهنه یا برهنه است؛ با این قبیل موارد برخورد قانونی خواهد شد. واحد‌های صنفی متخلف از قبیل رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها نیز توجیه شده‌اند که چنانچه در محل کسب‌شان، عمل منافی قانون و شرع صورت گیرد، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و دیگر اینچنین نخواهد بود که واحد صنفی متخلف، صرفاً برای مدت کوتاهی پلمب شود. به دستگاه‌ها نیز ابلاغ شده که چنانچه دست‌اندرکار مراسمی باشند که در آن مراسم، اعمال خلاف شرع و قانون رخ دهد، مورد برخورد قرار می‌گیرند و این‌طور نخواهد بود که صرفاً با مرتکبان آن اعمال، برخورد صورت گیرد.»

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: «اکثریت زنان جامعه ما نیز حتی آن دسته از بانوانی که شاید به تعبیر مرسوم حزب‌اللهی و محجبه هم نباشند، وضع موجود را نمی‌پسندند و معتقدند با این وضع، کیان خانواده آسیب جدی می‌بیند.»

همه قوا و دستگاه‌های مسئول

پای کار بیایند

در این شرایط، در کنار دستگاه قضا، سایر قوا و دستگاه‌های مسئول نیز باید به میدان بیایند و مانع پیاده‌سازی بی‌دردسر نقشه شوم دشمن برای استحاله فرهنگی و ترویج بی‌حیایی و بی‌حجابی و ولنگاری به روش‌های مختلف در جامعه شوند. بی‌شک عمل به این مسئولیت مهم همچون عمل به وظایف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی واجب و لازم است.