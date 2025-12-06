سرویس خارجی-

گزارش وال‌استریت‌ژورنال نشان می‌دهد گروه تروریستی موسوم به «جماعت‌ نصرت‌الاسلام والمسلمین»، شاخه القاعده در غرب آفریقا، در آستانه سرنگونی دولت مالی و تشکیل اولین حکومت تروریستی جهان پس از داعش است! محاصره «باماکو» و تهدید ۲۵ میلیون نفر، زنگ خطری مشابه ظهور خلافت داعش به صدا درآورده است.

گروه تروریستی «جماعت نصرت‌‌الاسلام والمسلمین (JNIM)، به عنوان شاخه‌ای از القاعده در غرب آفریقا، در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) از ادغام چندین گروه جهادی محلی مانند انصارالدین، المرابطون و شاخه ساحلی القاعده در مغرب اسلامی تشکیل شد و هدف اعلامی آن برقراری حکومتی مبتنی بر قرائتی سلفی و تندرو و خشن از تسنن در منطقه ساحل است. این گروه که توسط «ایاد اغ غالی» رهبری می‌شود، با بهره‌گیری از نارضایتی‌های قومی، اقتصادی و سیاسی در کشورهایی مانند مالی، بورکینافاسو و نیجر، فعالیت‌های تروریستی گسترده‌ای از جمله حملات به نیروهای دولتی، ربودن افراد و کنترل مناطق روستایی انجام داده و به یکی از وحشی‌ترین گروه‌های افراطی در آفریقا تبدیل شده است. طبق گزارش‌ها، بیش از نیمی از مرگ‌های ناشی از تروریسم در جهان را این گروه به خود اختصاص داده است. JNIM با استراتژی‌هایی مانند جنگ اقتصادی از طریق محاصره مسیرهای تأمین و ایجاد ائتلاف‌های محلی، توانسته نفوذ خود را گسترش دهد و

تهدیدی پایدار برای ثبات منطقه‌ ایجاد کند، که این امر آن را به عنوان یک نیروی به اصطلاح «جهادیِ» متحد و بسیار خطرناک برجسته می‌سازد.

گزارش وال‌استریت‌ژورنال برجسته می‌کند که خطر JNIM می‌تواند مشابه تهدید داعش باشد، زیرا این گروه نه‌تنها حملات تروریستی را تشدید کرده، بلکه در حال محاصره «باماکو»، پایتخت مالی است و با قطع مسیرهای کلیدی تأمین سوخت و کالا، فشار اقتصادی شدیدی بر دولت وارد می‌کند که ممکن است به سرنگونی رژیم نظامیِ مالی منجر شود و مالی را به اولین کشور جهان تبدیل کند که توسط یک گروه تروریستی وابسته به القاعده اداره می‌شود! همانند داعش که در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸) خلافتی خودخوانده در عراق و سوریه برقرار کرد و مناطق وسیعی را کنترل نمود، JNIM نیز پتانسیل تشکیل حکومتی تروریستی دارد، جایی که با بهره‌برداری از خلأ قدرت، همکاری با گروه‌های محلی و تمرکز بر کنترل اقتصادی، می‌تواند الگویی از حکومت‌داری افراطی ایجاد کند که نه‌تنها ثبات آفریقای‌غربی را تهدید می‌کند، بلکه ممکن است به گسترش جهانی تروریسم منجر شود، همان‌طور که داعش الهام‌بخش حملات در سراسر جهان بود.

بنابر گزارش‌ وال‌استریت‌ژورنال، تزریق پول به «جماعت نصرت‌الاسلام والمسلمین» شاخه قدرتمند القاعده در غرب آفریقا، در حالی صورت می‌گیرد که اعضای آن در حال محاصره باماکو، پایتخت مالی هستند. باج، نقش دیپلماتیک مبهم امارات را برجسته می‌کند که شریک دیرینه آمریکا در جهان عرب و غرب آسیا به‌شمار می‌آید و کشوری است که در تضاد با منافع خود، از زیر پا گذاشتن منافع آمریکا دریغ نمی‌کند. اکنون اماراتی‌ها صندوق جنگ یکی از تهاجمی‌ترین شاخه‌های القاعده در جهان را دوباره و درست در زمانی پر کرده‌اند که شبه‌نظامیان در حال پیشرفت سریع در میدان نبرد هستند و تأمین سوخت برای ساکنان باماکو را مختل کرده‌اند. مقامات غربی می‌گویند که شرکت‌های اماراتی حضور پررنگی در مالی، چهارمین تولیدکننده بزرگ طلا در جهان دارند که بیشتر تولیدات خود را به دبی صادر می‌کند. خود آل‌مکتوم در تجارت فلزات گرانبها از مالی دست دارد.