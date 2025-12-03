ما نمیتوانیم به اسم مبارزه با فساد هر مطلب نادرست و غیر دقیقی را نشر دهیم
یزد- خبرنگار کیهان:
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به استان یزد، با نمایندگان اقشار مختلف مردمی این استان دیدار کرد و طی سخنانی در این دیدار، اظهار کرد: مردم یزد متصف به تدین، تلاشگری و قناعت هستند و من بسیار خرسندم که برای دومین بار از زمان تصدی سمت ریاست قوه قضائیه در این استان حاضر میشوم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مقوله مبارزه قاطعانه با فساد گفت: مبارزه بدون تبعیض و همه جانبه با فساد و مفسد از اولویتهای اصلی قوه قضاییه است؛ در این مسیر، فریادهایی نیز بلند میشود، اما ما به این فریادها توجهی نداریم. البته تاکید داریم که مبارزه ما با فساد نباید شعاری باشد؛ اینکه شعار مبارزه با فساد داده شود و به اسم مبارزه با فساد، امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری در کشور، مخدوش شود قطعاً امر درست و صوابی نیست.
مبارزه قاطعانه و بدون تبعیض با فساد
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: من از ۴ سال پیش که مسئولیت ریاست قوه قضائیه را بر عهده گرفتم اهتمامم بر این بود که مقوله مبارزه قاطعانه و بدون تبعیض با فساد را با مقوله تامین و تضمین امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری جمع کنم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: ما بر مبارزه عالمانه، حرفهای و همهجانبه با فساد و مفسد تاکید مؤکد داریم و ایضاً معتقدیم که در این مسیر خطیر باید همه جوانب قانونی امر را رعایت و ملحوظ کرد.
قاضیالقضات بیان داشت: در مسیر مقابله با فساد، بعضاً مطالبی نیز منتشر میشود که نادرست و ناصحیح است. فیالمثل چندی پیش اعلام شد که یک قاچاقچی سوخت، در عرض دو ساعت،
۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه را پرداخت کرده است؛ من بلافاصله پیگیری کردم؛ چرا که اساساً امکان بانکی چنین پرداختی وجود ندارد و اینگونه نیست که محکومی این مقدار پول را بیاورد و ما در باب منشاء آن کنکاش نکنیم؛ علیایحال مشخص شد که مطلب منتشره نادرست است؛ سپس اصلاحیهای از طرف فراجا صادر شد که مقصود ۱۱ هزار میلیارد ریال
بوده است؛ آن هم پیگیری کردم و مشخص شد، نادرست است. این نمونهای از اخبار مخدوش و خلاف واقع در حوزه مبارزه با فساد است الغرض، ما نمیتوانیم به اسم مبارزه با فساد هر مطلب نادرست و غیر دقیقی را نشر دهیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به اظهارات دانشجویی که در این جلسه به مقوله ناترازی بانکها معترض بود گفت: آن دانشجوی دغدغهمند درست میگوید و به حق از ناترازی برخی بانکها گلایه دارد اما آیا میدانید من در این رابطه چقدر پیگیری کردم و فریاد زدم که این مقدار نیز حاصل شده و یکی از بانکهای ناتراز، اِعمال قانون شده و سایر امورات قانونی مرتبط در این راستا، در مسیر انجام است؟
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به توطئههای دشمن علیه ایران اسلامی، گفت: دشمن برای سال ۱۴۰۴ برنامهها طراحی کرده و با امیدی خاص جنگ ۱۲ روزه را کلید زده بود. ما در این جنگ خسارت دیدیم و عزیزان بزرگی را از دست دادیم اما توجه داشته باشید که دشمن در جنگ تحمیلی اخیر به هیچ یک از اهدافش نرسید.
رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به مقوله توسعه حل اختلاف، خاطر نشان کرد: قوه قضاییه آمادگی کامل دارد تا دعاوی مطروحه را هرچه بیشتر در قالبهایی نظیر داوری، میانجیگری و حل اختلاف، مختومه کند و به مصالحه کشاند.
سخنان آیتالله ناصری
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، آیتالله «ناصری» نماینده ولی فقیه در استان یزد به طرح مطالبی در رابطه با چگونگی ایجاد تحول و استفاده بهینه از ظرفیتها، با بهرهگیری صحیح از قوه تفکر و تعقل پرداخت.
وی در ادامه گفت: حل مشکلات و مسائل کشاورزی و تقویت این حوزه در کشور، راهحل اصلی خنثی کردن تحریمهای ظالمانه دشمنان است.
آیتالله ناصری همچنین به بیان برخی مشکلات حوزه پوشاک، نساجی و آب در استان یزد پرداخت و خواستار حل و فصل این مشکلات از سوی مسئولان مربوطه شد. خانم «طاهری» نماینده خانوادههای شهدا و ایثارگران استان یزد نیز طی سخنانی در این مراسم ضمن قدردانی از اقدامات مجموعه قضائی این استان در همکاری با بنیاد شهید و در راستای رسیدگی به دغدغههای جامعه ایثارگری، خواستار در نظر گرفتن شعب ویژه برای ایثارگران در محاکم قضائی شد و بر ضرورت نظارت جدی دستگاه قضائی بر اجرائی شدن قوانین مرتبط با ایثارگران تاکید
کرد.
حجتالاسلام «محمدی» نماینده جامعه روحانیون استان یزد نیز با بیان اینکه اقتدار قوه قضائیه باید به گونهای باشد که هیچ مفسدی در کشور احساس امنیت نکند، از عدم اتقان برخی احکام قضائی انتقاد کرد.
وی در ادامه ضمن گلایه از اعتماد زیاد دستگاه قضائی به کارشناسان، خواستار تعیین تکلیف هرچه سریعتر پروندههای مُسن و معوق دادگستری استان یزد شد. خانم «حقیرالسادات» نماینده اساتید دانشگاه و نخبگان استان یزد نیز طی سخنانی در این مراسم اظهار کرد: قوانین بیمهای و مالیاتی که به طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی تعلق میگیرند، عاملی بازدارنده در مسیر توسعه طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی کشور محسوب میشوند.
وی در ادامه به انتقاد از عدم اعطای تسهیلات رفاهی به اساتید دانشگاهی پرداخت.
نماینده اساتید دانشگاه و نخبگان استان یزد همچنین بر ضرورت قرار گرفتن شغل قضاوت در زمره مشاغل سخت تاکید کرد.
تأکید بر ارتقای امنیت شغلی کارگران
«دهقانی» نماینده کارگران استان یزد نیز طی سخنانی در این مراسم با بیان اینکه جامعه کار و تولید، همچنان محور اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران اسلامی محسوب میشوند، بر ضرورت اتخاذ تدابیری در راستای ارتقای سطح امنیت شغلی کارگران تاکید کرد.
وی در ادامه، خواستار حذف یا محدودسازی قراردادهای موقت کار در مشاغل مستمر و همچنین بازگرداندن مالکیت بانک رفاه کارگران به سازمان تامین اجتماعی شد.
خانم «طباطبایی» نماینده فرهنگیان و فرهیختگان استان یزد نیز طی سخنانی اظهار داشت: تعامل دادگستری، استانداری و ادارات استان یزد با آموزش و پرورش، تا حد قابل توجهی عدالت آموزشی را در استان محقق کرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه بیتوجهی به جایگاه فرهنگیان، به منزله بیتوجهی به آینده ایران عزیز است، خواستار اقدام مجدانه سازمان ثبت اسناد و املاک در حوزه صدور اسناد مدارس شد.
«نبیپور» نماینده اصناف و بازاریان استان یزد نیز، نظارت بر بازار را جزو مهمترین وظایف و تکالیف اصناف دانست و گفت: چنانچه اتاقهای داوری اصناف تشکیل شوند علاوهبر افزایش کیفیت آرا در این حوزه، زمان صدور آرا نیز به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
«ملا زینلی» نماینده اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان یزد نیز با بیان اینکه آثار فرهنگی و هنری دارای جنبههای پیشگیرانه و بازدارنده فراوانی هستند، تاکید کرد: حمایت از امنیت هنرمندان و رسانهها، به معنای حمایت از خط پیشگیری از وقوع جرم است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای
در جمع کارکنان دستگاه قضایی استان یزد
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، در جریان سفر به استان یزد، در جمع کارکنان دستگاه قضائی این استان، طی سخنانی، ضمن اشاره به اهمیت خدمت بیمنت به نظام و مردم اظهار کرد: باید از جایگاه حقوقی خود نهایت استفاده را در راستای خدمت به مردم و نظام ببریم. این جایگاهی که در اختیار ما است، به منزله توفیق برای خدمت است. اگر به مردم و نظام خدمت نکنیم، در پایان، خاسر خواهیم بود و خودمان را ملامت میکنیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اهمیت رویکرد صیانتی و طبیبگونه در مقوله حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گفت: وظیفه اول و آخر حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، صیانت و حراست از فرد فرد کارکنان و مجموعه قضائی است.
وی افزود: این موضوع در برخوردهای داخل و خارج از قوه قضائیه و در مورد ضابطین و حفاظت و اطلاعات عدلیه صدق میکند. بارها تاکید کردهایم که وقتی گزارشی ناظر بر لغزش فردی ارسال میشود، در گام نخست، به سراغ فردِ لغزشکرده بروند و با تدابیر صیانتی و طبیبگونه، جلوی سقوط او را بگیرند؛ نباید اجازه داد فرد به لغزش خود ادامه دهد تا به پرتگاه بیفتد؛ نباید چتر اطلاعاتی بر روی او و خانوادهاش گستراند تا لغزش دیگری از او یافت کرد؛ این موارد بعضاً خلاف شرع و خلاف قانون است.
تکریم ارباب رجوع و تسریع در امور مردم
رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع، تصریح کرد: حُسن خلق با مردم آثار و برکات بسیار زیادی دارد. باید در هر شرایطی ارباب رجوع را تکریم کنیم. من تمامی مراحل و مراتب قضائی را سپری کردهام و میدانم که در مواردی بهویژه در زمان رسیدگی به پروندههای سنگین، تکریم ارباب رجوع و رفتار محترمانه با همه اصحاب پرونده، قدری سخت و مشکل است اما توجه کنید که «افضل الاعمال، احمزها» یعنی بافضیلتترین کارها، سختترین آنهاست. رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت تسریع در پیشبرد امور مردم بیان داشت: قضات و کارکنان قضائی تا آنجا که میتوانند، در پیشبرد امورات قضائی و حقوقی مردم تسریع داشته باشند. البته اِشراف دارم که گاهی تاخیرها و اطالههایی که صورت میگیرد ناشی از رفتار قضات نیست بلکه کارشناسیها دیر میرسد و یا نیاز به ردیابیهای مالی است و یا فردِ احضار شده، در موعد مقرر در مرجع قضائی حاضر نمیشود و قسعلیهذا؛ همه این موارد را قبول دارم اما با این حال تاکید دارم که قضات در پیشبرد امورات قضائی مردم، در ضمن اِعمال نهایت دقت، تسریع و تعجیل نیز داشته باشند؛ چنانچه موضوعی به کارشناسی ارجاع میشود، برای هیئت کارشناسی، زمان تعیین شود؛ چنانچه از دستگاهی استعلام صورت میگیرد برای آن دستگاه، زمان، مقرر شود. اینگونه نباشد که مرجع کارشناسی و مرجع استعلام هرگاه تمایل پیدا کردند پاسخ مرجع قضائی را بدهند. رعایت این نکات قطعاً در تسریع پیشبرد امورات قضائی مردم مؤثر است.
قاضیالقضات بیان داشت: قضات در صدور قرارهای بازداشت نیز نهایت دقت را داشته باشند؛ چنانچه به زندان رفتن متهمی ضروری نیست، قضات بهگونهای تدبیر و تمشیّت کنند که قرار دیگری غیر از قرار بازداشت برای آن متهم صادر شود. به هیچ وجه نگوییم یک شب زندان رفتن که ایرادی ندارد؛ گاهی یک شب زندان رفتن، زندگی خانوادگی یک فرد را دگرگون میکند.