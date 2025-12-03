بی آب ماندن ۱۴ هزار خانه
پس از اشکال در کیفیت آب مصرفی در استان کِنت در انگلیس، برای پنجمین روز متوالی، هزاران خانه در این استان، بیآب ماندند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه تلویزیونی «آیتیوی» دیروز اعلام کرد: بیش از ۱۴هزار منزل در منطقه «ترنبریج ولز» هنوز آب ندارند. پنج روز پیش، ساکنان ۲۴هزار منزل در این منطقه، از پایینبودن کیفیت آب، فشار اندک و یا قطعی آب، شکایت کردند و شرکت آب جنوب شرق از مشترکان خواست تا آب را مصرف نکنند و توزیع آب در بطری آغاز شد. مدیران این شرکت از مشترکان، به خاطر پایین بودن کیفیت آب، پوزش خواستند و قول دادند هرچه زودتر، مشکل را برطرف کنند. گفته شده ورود آلایندههای ناشی از سیلابها موجب بروز مشکل در تصفیه آب شده است. مدیران شرکت مایک مارتین، نماینده این حوزه، با انتقاد از مدیریت شرکت آب جنوبشرق، اینگونه مدیریت را کاملاً شکستخورده نامید و خواستار استعفای مدیرعامل این شرکت شد. مدیران این شرکت میگویند چنین حوادثی، کاملاً عادیاند و در زمانهایی، به علت عوامل طبیعی، مشکلاتی در آبرسانی، از جمله پایین آمدن کیفیت آب، پدید میآید. این شرکت در پنج روز اخیر، بیش از ۶میلیون لیتر، آب در بطری به مشترکان رسانده است تا مشکل برطرف شود. سخنگوی دفتر نخستوزیری انگلیس ابراز امیدواری کرده است این شرکت آب خصوصی، هرچه زودتر مشکل را برطرف کند. این چندمینبار در سالهای اخیر است که قطع آب ساکنان بخشهای وسیعی از این کشور را مستاصل میکند.