جهان در حال پیاده شدن از قطار روابط با آمریکا و عضویت در سازمان تجارت جهانی است

به گزارش مسیر اقتصاد، مجید شاکری در نشست «ایران و تحریم در نظم نوین؛ مؤلفه‌های بازآفرینی قدرت»، گفت: تلاش برای بهبود روابط با دموکرات‌های آمریکا یا عضویت در WTO برای رفع مشکلات ایران به مثابه سوار شدن با عجله بر قطاری است که به مقصد رسیده و مسافران آن در حال پیاده شدن هستند.

او افزود: در دوره فعلی استدلال حقوقی برای اثبات برحق بودن ایران، هیچ اثری بر عملکرد کشورها ندارد و به جای آن باید با اقدامات زیربنایی از فرصت‌هایی که نظم جدید جهانی پیش روی ایران قرار داده بهره ببریم.

کارشناس اقتصادی ادامه داد: امروز آخرین کاری که باید بکنیم این است که رویکرد حقوقی به مسئله داشته باشیم و با بحث و استدلال بخواهیم طرف مقابل را قانع کنیم. دوره کنونی دوره وحشی‌گری است و هیچ‌کسی منتظر ارائه منطق و استدلال برای تغییر رویه نیست.

شاکری افزود: تنها چیزی که امروز وجود ندارد راه‌حل قطعی است؛ باید راه‌حل را با اقدام و بازخورد گرفتن بسازیم. نمی‌توانیم با سیستمی که در آن همه می‌توانند مانع هر کاری شوند ولی کسی نمی‌تواند کاری بکند، به جایی برسیم.

او ادامه داد: اگر می‌خواهیم به حیات ادامه بدهیم چاره‌ای به جز تمرکز قدرت، به روز کردن دانش، به دست آوردن درک درست از آنچه در حال وقوع است و حرکت به سمت خنثی کردن تحریم‌ها نداریم. دنیایی که در پیش است دنیایی به شدت وحشی است و با دنیای بین دو جنگ جهانی قابل مقایسه است.

ضرورت تغییر به دوجانبه‌گرایی در اقتصاد

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه من خاطرم نمی‌آید ایران علیه تحریم‌ها کاری کرده باشد و همواره مطابق خواست و برنامه تحریم‌کننده عمل کرده ‌است، افزود: به عنوان یک مثال دادن معافیت ضمنی به ایران برای کار کردن از مسیر امارات، مستقیماً به این منجر شد که محور آیمک در غرب آسیا تقویت شود که در بلندمدت علیه ایران است. امروز امارات به قطب تجاری منطقه تبدیل شده است و حتی مسیر تجارت آمریکا و اسرائیل هم از این کشور می‌گذرد.

شاکری، مهم‌ترین مسئله در تحریم‌ها را مدیریت تراز پرداخت‌ها دانست و افزود: شما نمی‌توانید تراز پرداخت فروپاشیده داشته باشید و همزمان با مردم وفاق داشته باشید و اقتصاد خوبی ایجاد کنید. ایران باید به طور خاص برای مدیریت تراز پرداخت‌ها وارد عمل شود و در غیر این‌صورت مشکلات ناشی از تحریم همچنان تداوم پیدا می‌کند. مشکلاتی از جمله تورم و محدودیت تجارت به همین مسئله برمی‌گردد. او درخصوص راه خنثی کردن تحریم‌های مالی گفت: مادامی که ما در نظام مالی بین‌المللی کار می‌کنیم، خنثی شدن تحریم‌ها ممکن نیست. ایران باید الگوی «تجارت بین‌المللی» را کنار بگذارد و به جای آن الگوی «دوجانبه‌گرایی» را در دستورکار قرار دهد. تحریم سوئیفت و دیگر ابزارها بعد از این مسئله اهمیت پیدا می‌کنند.

کارشناس اقتصادی افزود: در الگوی تجارت بین‌الملل، کشورها با فروش محصولات به قدرت خرید می‌رسند و با آن نیازهای خود را از دیگر کشورها تأمین می‌کنند اما در تجارت دوجانبه کشورها تلاش می‌کنند مازاد یا کمبود حساب جاری خود را با دیگر کشورها به صفر برسانند. ایران باید در نظم جدید به جای نگاه کردن از زوایه تجارت بین‌الملل، به سمت تجارت دوجانبه با قدرت‌هایی چون چین و روسیه برود. ایران هنوز خیلی با این رویکرد فاصله دارد.

شاکری ضمن تأکید بر اینکه عملکرد ما در عرصه تجارت جهانی کاملا مطابق با خواسته‌های آمریکا و در جهت منافع این کشور است، ادامه داد: شبکه‌ای که ایران برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده است بر اساس تجربه در کمتر از نیم ساعت برای آمریکا قابل شناسایی است. بنابراین در فضای جدید باید به دنبال اقدامات زیربنایی باشیم که به کلی بازی تحریم‌های آمریکا را برهم بزند و در این زمینه نظم جدید در حال شکل‌گیری جهان فرصت‌های بی‌نظیری را برای ایران فراهم کرده است. او تصریح کرد: بسیاری از بازرگانان، مسئولان و بروکرات‌های ما تنها در چارچوب نظم قدیم امکان بازیگری دارند و به همین دلیل نمی‌‎خواهند تغییرات را بپذیرند و این یک مانع اساسی برای پیشرفت ایران در مقابله با تحریم‌هاست.