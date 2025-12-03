پیگیری روند درمان رضا امیرخانی توسط وزیر بهداشت با حضور در بیمارستان

وزیر بهداشت با حضور در بیمارستان از رضا امیرخانی عیادت کرد و در جریان روند درمان او قرار گرفت.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت دولت چهاردهم با حضور در بیمارستان از روند درمان رضا امیرخانی اطلاع پیدا کرد.

رضا امیرخانی که روز یکشنبه درجریان سانحه سقوط پرواز با پاراگلایدر دچار سانحه شده بود، در بیمارستانی در تهران تحت درمان قرار گرفته است. شنیده‌ها حاکی از این است که شرایط او نسبت به دو روز پیش، رو به بهبود و سلامتی است.