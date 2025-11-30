تظاهرات تماشایی یمنیها این بار به مناسبت استقلال از استعمار
راهپیمایی گسترده یمنیها با شعار «آزادی انتخاب ماست و اشغالگر محکوم به فناست»، همزمان با روز استقلال این کشور از استعمار، در میدان السبعین در صنعا برگزار شد.
در بیانیه قرائت شده در راهپیمایی گسترده یمنیها با عنوان «آزادی انتخاب ماست و اشغالگر محکوم به فناست»، که به مناسبت روز استقلال یمن برگزار شد، آمده است: «ما بر تعهد مداوم خود به حمل پرچم اسلام و جهاد، همانطور که اجداد و نیاکان بزرگوارمان آن را حمل میکردند، تأکید میکنیم. ما بر پایداری و آمادگی بالای خود برای رویارویی بعدی با دشمنان و دستنشاندگان آنها، از نظر نظامی، امنیتی، از طریق فعالیتهای رسمی و مردمی و از طریق بسیج عمومی تأکید میکنیم.» در ادامه بیانیه آمد: «ما از مواضع عادلانه و درست خود عقبنشینی نخواهیم کرد و مردم فلسطین و لبنان و فرزندان مظلوم ملت خود را رها نخواهیم کرد. تبریک و تهنیت خود را به رهبر انقلاب، عبدالملک بدرالدین الحوثی، و مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، و همه مردم به مناسبت روز استقلال ابراز میکنیم. مردم ما همزمان با گرامیداشت سیام نوامبر [روز استقلال یمن از استعمار انگلیس]، به همه ستمگران زمین و نوکرانشان یادآوری میکنند که نابودی، پایان اجتنابناپذیر هر اشغالگری است، فارغ از اینکه اشغالگری آنها چقدر طول بکشد. ما از مواضع عادلانه و درست خود عقبنشینی نخواهیم کرد و مردم فلسطین و لبنان و فرزندان مظلوم ملت خود را رها نخواهیم کرد.»
همچنین «عبدالعزیز بن حبتور»، عضو شورای عالی سیاسی یمن، در سخنرانی خود در این تظاهرات بزرگ، گفت: «همانطور که اشغالگران بریتانیایی رفتند و آخرین سربازشان از جنوب میهن ما خارج شد، اشغالگران جدید نیز سرزمین ما را ترک خواهند کرد.» طبق گزارش «ایسنا» به نقل از «المسیره»، عبدالعزیز بن حبتور افزود: «از میهن عزیزمان و پایتخت تاریخی آن، صنعا، با محور مقاومت اعلام همبستگی میکنیم. عناصر خائن با اشغالگران سعودی و اماراتی همکاری میکنند و این عناصر شرافت خود را فروختهاند.»
پیشتر «سید عبدالملک الحوثی»، رهبر جنبش انصارالله یمن، که به مناسبت پنجاه و هشتمین سال استقلال یمن از انگلیس سخنرانی میکرد، اظهار داشته بود: «ملت عزیز ما، همراه با تمامی نهادهای رسمی و نیروهای مسلح خود، به افتخار بزرگ و جاودانهای در یاری رساندن به مردم مظلوم فلسطین دست یافته است.» رهبر انصارالله اضافه کرد آنچه در این مرحله از تجاوز اسرائیلی، با مشارکت آمریکا و انگلیس و حمایت غرب اتفاق میافتد، امتداد رویکرد استعماری جنایتکارانه غرب است که مردم را به بردگی میکشد. او گفته بود که حضور میلیونی ملت ما در راهپیماییهای فردا، به جهانیان اثبات خواهد کرد که این ملت هرگز امت [مسلمان] خود را تنها نخواهد گذاشت و اجازه نخواهد داد مردم فلسطین، لبنان و دیگر فرزندان امت، طعمه دشمن اسرائیلی شوند.