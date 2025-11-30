۹۰ درصد صنعت حملونقل کشور در جادهها است
اصفهان- خبرنگار کیهان:
رئیس مرکز مدیریت راههای سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور گفت: ۹۰درصد سهم صنعت حملونقل در کشور برعهده حملونقل جادهای است.
محمد پورتیموری در سومین رویداد ملی حملونقل دانشبنیان در دانشگاه صنعتی اصفهان، گفت: امروز دیگر با توجه به توسعه قابلتوجه شبکه حملونقل و زیرساختهای حملونقل جادهای و افزایش قابلتوجه ترافیک و تنوع رفتاری رانندگان و افزایش قابلتوجه تنوع عملکردی وسایل نقلیه، مدیریت سنتی حملونقل پاسخگوی نیازهای موجود نیست. مدیریت هوشمند حملونقل جادهای در شرایط کنونی اجتنابناپذیر است.
وی با بیان اینکه پیشنیاز مدیریت هوشمند، استفاده از داده است، اظهار داشت: امروز با حجم قابلتوجهی از دادههای مرتبط با حملونقل در سطح جادههای کشور مواجه هستیم و برای رسیدن به مدیریت هوشمند مطلوب باید این دادهها را به صورت مناسبی جمعآوری و پردازش و به اطلاعات سطح بالا تبدیل کنیم تا براساس آنها تصمیمگیری و اقدام شود.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانههای هوشمند سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور نیز در این نشست اظهار داشت: سالانه حدود
۶۰۰ میلیون تن بار توسط ناوگان حملونقل جادهای در کشور حمل میشود. عارف رومینا افزود: ۴۸۳ هزار کامیون و نزدیک به ۵۰۰ هزار راننده فعال در حوزه حملونقل در جادههای کشور وجود دارد.