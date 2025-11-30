گروهک تروریستی جیش‌الظلم در بیانیه اخیر در حالی از ادغام و تشکیلات جدید سخن می‌گوید که این نمایش، بیش از آنکه نشان‌دهنده قدرت باشد، اعتراف رسمی به ورشکستگی است.

گروهک تروریستی جیش‌الظلم در بیانیه اخیر در حالی با دستپاچگی از مژده و ادغام و تشکیلات جدید سخن می‌گوید که این نمایش مضحک، بیش از آنکه نشان‌دهنده قدرت باشد، اعتراف رسمی به ورشکستگی است.

اتاق فکر این گروهک به خوبی دریافته است که پس از عملیات کور و جنایتکارانه اخیر علیه مراکز خدمت‌رسان (مانند دادگستری و اماکن عمومی)، آخرین رشته‌های اتصال خود با افکار عمومی مردم نجیب بلوچ و اهل‌سنت را قطع کرده است، حمله به اماکنی که محل رجوع روزمره مردم برای حل مشکلاتشان است، نقاب دفاع از حقوق بلوچ را پاره کرد و چهره‌ عریان یک پیمانکار ناامنی را به نمایش گذاشت.

امروز، نام جیش‌العدل در بلوچستان مترادف با ناامنی، توقف توسعه و کشتار بی‌هدف شده است، بنابراین، سرویس‌های جاسوسی پشتیبان آن‌ها دستور داده‌اند که تابلو را عوض کنید، مشتری‌ها پریدند!

از منظر کارشناسان حوزه تروریسم، وقتی چندین گروهک کوچک و پراکنده که هر کدام دچار ریزش نیرو، کمبود منابع و انزوا شده‌اند، ادعای ادغام می‌کنند، در واقع در حال پنهان‌کردن ضعف‌هایشان در جمع هستند، این یک سینرژی یا هم‌افزایی نیست؛ بلکه تلاشی مذبوحانه برای ساختن یک مترسک بزرگ‌تر است تا شاید بتوانند با بزرگ‌نمایی رسانه‌ای، بر شکست‌های میدانی و اطلاعاتی خود سرپوش بگذارند، مردم آگاه بلوچستان می‌دانند که جمع شدن چند صفر، نتیجه‌ای جز صفر ندارد.

ادبیات به کار رفته در بیانیه گروهک تروریستی جیش‌العدل، تلاشی برای بازسازی تقدس از دست رفته است، اما علمای بصیر اهل‌سنت و مردم دین‌دار منطقه، مدت‌هاست که صف خود را از این خوارج مدرن جدا کرده‌اند، گروهی که خون مسلمان را مباح می‌داند و امنیت بلوچستان و هم‌وطنانش را به دلارهای خارجی می‌فروشد، نمی‌تواند با تغییر نام و ادغام سازمانی، حکم برائت بگیرد، این تشکیلات جدید و آن رهبر واحد که وعده‌اش را داده‌اند، چیزی جز یک نقاب تازه بر همان صورت کریه سابق نیست.

به گزارش مهر، خبر ادغام، در واقع خبر مرگ هویت قبلی این تروریست‌هاست، آن‌ها می‌خواهند با نامی جدید و ساختاری ظاهراً متفاوت، از زیر بار نفرت عمومی مردم بلوچستان فرار کنند و حافظه‌ تاریخی جنایاتشان را پاک کنند، اما مردم شریف سیستان بلوچستان هوشیارتر از آن هستند که فریب این رنگ‌آمیزی سیاسی را بخورند، گرگ، گرگ است؛ حتی اگر لباسش را عوض کند و نامش را تشکیلات منسجم بگذارد.

این حرکت، اعتراف به شکست پروژه جیش‌العدل است و نشان می‌دهد فشار افکار عمومی مردم بلوچستان و اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی، آن‌ها را به گوشه رینگ کشانده است.