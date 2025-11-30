فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۳۳۰۸
تاریخ انتشار : ۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۶
سرویس کیهان » اخبار
نخستین طلای جهانی تاریخ کاراته بانوان به گلشادنژاد رسید

کاراته‌کای کشورمان با برتری در دیدار نهائی مسابقات کاراته قهرمانی جهان دست به تاریخ‌سازی زد و نخستین مدال طلای تاریخ بانوان کاراته در مسابقات جهانی را کسب کرد.
روز پایانی بیست و هفتمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان دیروز (یکشنبه) با برگزاری دیدارهای رده‌بندی و فینال اوزان مختلف کاتا و کومیته برگزار شد. 
در دیدار نهائی وزن 61- کیلوگرم، آتوسا گلشادنژاد موفق به تاریخ‌سازی شد و نخستین مدال طلای تاریخ کاراته بانوان را کسب کرد.  در دیدار نهائی وزن 61- کیلوگرم بانوان، آتوسا گلشادنژاد به مصاف «لی کانگ» از چین رفت و در دیداری سخت و نفس‌گیر با برتری 4 بر 2 مقابل حریف خود ضمن کسب عنوان قهرمانی، موفق به کسب نخستین طلای تاریخ بانوان کاراته ایران در مسابقات جهانی شد. پیش از این حمیده عباسعلی در مسابقات جهانی 2014 برمن با کسب مدال نقره بهترین مدال تاریخ کاراته بانوان را در اختیار داشت. 
دیروز همچنین سارا بهمنیار در مسابقه رده‌بندی وزن 50- کیلوگرم به مصاف «لیلی آلواردو» از اکوادور رفت و با برتری 3 بر صفر به مدال برنز رسید. شب گذشته صالح اباذری هم در فینال وزن 84+ به مصاف حریف ایتالیایی خود رفت.

