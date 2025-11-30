نمایشگاه «آقا تختی» افتتاح شد
نمایشگاه «آقا تختی» با محوریت رونمایی از مدالها و بازوبندهای جهان پهلوان غلامرضا تختی افتتاح شد.
نمایشگاه «آقا تختی» روز گذشته یکشنبه 9 آذر 1404 در کتابخانه و موزه ملی ملک افتتاح شد.در این نمایشگاه که روایتی تصویری از زندگی جهان پهلوان غلامرضا تختی است، برای اولینبار از مدالها و بازوبندهای غلامرضا تختی رونمایی شد.
احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و کاظم غریبآبادی معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه از این نمایشگاه بازدید کردند.همچنین برخی از پیشکسوتان کشتی ایران هم در مراسم افتتاحیه حضور داشتند. این نمایشگاه برای عموم مردم هم بازگشایی میشود تا از آن بازدید کنند.
احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در بازدید از نمایشگاه آقا تختی گفت: افتتاح این نمایشگاه بازسازی مدالها و معرفی سبک زندگی جهان پهلوان تختی اتفاقی نادر بود و باید این اتفاق برای دیگر قهرمانان ارزشمند ورزش ایران هم رخ دهد. وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک با همکاری یکدیگر تلاش میکنند که این اتفاق را انجام دهند.