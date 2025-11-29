



ده‌ها کانال و سایت اجاره‌ای، امروز ضمن کپی-پیست کردن یک متن مشابه، ادعا کردند «کیهان از طرح بنزینی دولت خوشش آمده»، و «کیهان، طرح بنزینی دولت را تأیید کرد» و...

خبر آنلاین، عصر ایران، فرارو، چند ثانیه، مرصاد مدیا، دیدبان ایران، ایران اقتصادی، خبرهای فوری و مهم، خبر فوری، تجارت نیوز، فراز، تهران خبر، و... از جمله این رسانه‌ها و کانال‌های زنجیره‌ای بودند.

این شبکه زنجیره‌ای، همان‌هایی هستند که مأمور بوده‌اند دائماً ادعا کنند روزنامه کیهان خواننده و مخاطب ندارد. اما در عین حال، هر روز هم (گویا در وضعیت ارّه) به کیهان می‌پردازند و با رفتار خود، به اهمیت این روزنامه اقرار می‌کنند.

همین‌ها، روزانه کیهان را به معنای واقعی کلمه «تی» می‌کشند و حتی از ستون «کیهان و خوانندگان» که پیام‌های مخاطبان است (و گاه در یک موضوع، حاوی دیدگاه‌های متعارض و مخالف هم هست) دریغ نمی‌کنند! متن کوتاهی که رسانه‌های زنجیره‌ای به دروغ به نام موضع کیهان درباره تصمیم بنزینی منتشر کرده‌اند، در واقع نظر مخاطبان است.

اما دیدگاه روزنامه که بارها منتشر شده، در موضوع بنزین روشن است. حذف سهمیه‌بندی، خیانتی بود که تیم روحانی و زنگنه، ده سال قبل مرتکب شدند و کشور بعد از ده سال، تاوان سنگین آن خیانت را می‌پردازد. بنابر گزارش رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا «روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر سوخت (حدود هزار ‌میلیارد تومان) از کشور قاچاق می‌شود»؛ سالانه ۳۶۰‌هزار‌میلیارد تومان، معادل یارانه نقدی یک سال کشور.

تبدیل کشور از صادر‌کننده به وارد‌کننده بنزین (6 میلیارد دلار)، افزایش مصرف تا مرز 140 میلیون لیتر و قاچاق بخش مهمی از این سوخت وارداتی، به علاوه تشدید آلودگی هوا، از جمله آثار خیانت مذکور است و متهمان آن باید محاکمه و مجازات شوند. دست بر قضا، شریکان آن خیانت، همین مدعیان اعتدال و اصلاحات هستند که برای تبعات ماجرای بنزین، سیاه‌نمایی و کام مردم را تلخ می‌کنند، اما هرگز ‌گریبان باند روحانی و زنگنه را نمی‌گیرند. علت، رانت‌ها و پول‌های هنگفتی است که از طریق برخی شرکت‌ها در حلقوم این شبکه رسانه‌ای مافیایی ریخته می‌شود تا ضمن تحریف واقعیات، رسانه‌های روشنگر را تخریب و تحریف کنند.

کیهان معتقد است که هوشمندی، مصرف بهینه و عدالت، باید مبنای هر نوع سیاستگذاری در موضوع بنزین باشد و صرف دغدغه کسری بودجه (تأمین بنزین) نمی‌تواند نقطه عزیمت درستی باشد.

سیاست سهمیه‌بندی اعمال شده قبل از دولت روحانی، روش پایه نسبتاً قابل قبولی بود که باید با ملاحظه نواقص و ضعف‌های آن، اصلاح شود و ارتقا یابد.

به عبارت دیگر باید ضمن تدبیر برای مدیریت مصرف و توقف قاچاق سوخت، تدابیری هم برای: تولید خودروهای کم مصرف‌تر، ارتقای حمل‌ونقل عمومی، حمایت از شهروندانی که از خودروی شخصی استفاده نمی‌کنند و دریافت قیمت تمام شده بنزین از پرمصرف‌ها اتخاذ کرد.

همچنین، طبق ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم، وزارت نفت مکلف به راه‌­اندازی و بهره­‌برداری از سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی است که رسانه‌ها باید اجرای این حکم را از دولت مطالبه کنند.