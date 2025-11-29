خطر تکرار سناریوی سودان در یمن به روایت روزنامه الاخبار

سرویس خارجی-

در بحبوحه نگرانی‌ها نسبت به وقوع درگیری مسلحانه در شرق یمن، تنش بی‌سابقه در حضرموت بین گروه‌های وابسته به امارات و ائتلاف قبایل تحت حمایت سعودی وجود دارد. روزنامه «الاخبار» لبنان، با اشاره به همین مسئله، هشدار داد که خطر تکرار سناریوی سودان در یمن وجود دارد.

جنوب یمن که روزگاری دولت مارکسیست شبه‌جزیره بود، امروز به میدان جولانگاه بی‌رحمانه‌ترین بیگانگان تبدیل شده است: امارات با تسلط کامل بر جزایر سقطری و میون، بندر عدن، بلحاف و المکلا، پایگاه‌های نظامی دائمی ساخته، شورای انتقالی جنوب را به‌عنوان رژیم دست‌نشانده خود اداره می‌کند و میلیاردها دلار از درآمد نفت شبوه و حضرموت را مستقیم به خزانه ابوظبی سرازیر می‌کند؛ همزمان رژیم سعودی با اشغال کامل المهره، ساخت پایگاه هوائی در الغیضه، احداث خط لوله نفت و خرید ده‌ها هزار هکتار زمین کشاورزی در وادی دوعن و حجر، عملاً جنوب را به حیاط‌خلوت اقتصادی-نظامی خود بدل کرده است. این دو رژیم با تقسیم غنایم (امارات بنادر و جزایر، سعودی فلات نفتی و مرزها) و استخدام هزاران مزدور سودانی، کلمبیایی و... تحت پوشش شرکت‌های امنیتی خصوصی، هرگونه صدای استقلال‌طلبانه واقعی را سرکوب کرده‌اند؛ نتیجه این شده که از سقطری تا عدن، پرچم‌های قرمز- سیاه شورای انتقالی (یعنی پرچم امارات در لباس محلی) و تابلوهای عربی- انگلیسی شرکت‌های سعودی بیش از پرچم ملی یمن به چشم می‌خورد و جنوب یمن که خون صدها هزار شهید برای وحدت و آزادی‌اش ریخته شد، اکنون آرام و بی‌صدا به مستعمره مشترک ابوظبی و ریاض تبدیل شده است.

خطر تکرار سناریوی سودان

در میان هشدارها مبنی‌بر انتقال سناریوی «نیروهای واکنش سریع» سودان به استان حضرموت در شرق یمن، تنش‌ها بین گروه‌های مسلح وابسته به امارات و «ائتلاف قبایل حضرموت» مورد حمایت رژیم سعودی در دو روز گذشته به‌شدت تشدید شده است. این موضوع موجی از نگرانی‌های گسترده سیاسی و مردمی را در مورد احتمال وقوع درگیری‌های نظامی در این استان نفت‌خیز به دنبال داشته است.

تنش‌ها پس از آن بالا گرفت که «شورای انتقالی جنوب» وابسته به امارات، از زبان «ابوعلی الحضرمی»، فرمانده «نیروهای نخبه الحضرمیه»، تشکیل «نیروهای حفاظت حضرموت» توسط ائتلاف قبایل را به‌شدت مورد حمله قرار داد و آن را متهم به اجرای دستورِ‌کار خارجی برای تضعیف پروژه جدایی جنوب کرد. الحضرمی تأکید کرد در برابر تلاش برای تحمیل واقعیت جدید با زور سلاح در حضرموت سکوت نخواهند کرد. در مقابل، ائتلاف قبایل به رهبری شیخ «عمرو بن حبریش» این تهدیدها را به چالش کشید و اعلام کرد قصد دارد «نیروهای مقاومت قبیله‌ای» تشکیل دهد و هرگونه نیروی خارجی را از استان اخراج کند. این ائتلاف همچنین تأکید کرد که «نیروهای نخبه» نماینده حضرموت نیستند و اعضای آن از استان‌های دیگر آمده‌اند. در بیانیه روز گذشته، ائتلاف قبایل به «نیروهای حفاظت حضرموت» اختیار کامل داده شد تا فوراً در برابر هر نیروی متجاوز از خارج استان وارد عمل شوند و هرگونه استقرار نیروی خارجی را اشغال تلقی کرده و با آن مقابله نظامی‌کنند.

در واکنش به این تهدیدها، «نیروهای نخبه» وضعیت آماده‌باش کامل اعلام کردند، صدها خودروی زرهی را به اطراف شهر المکلا اعزام نمودند و تهدید به حمله به فلات نفت‌خیز تحت کنترل ائتلاف قبایل کردند. همزمان، قبایل حضرموت نیز به حالت آماده‌باش درآمدند و از واحدهای نظامی و قبیله‌ای خود خواستند در فلات و مرزهای شرقی مستقر شوند. ائتلاف قبایل پیشتر صدها نیروی مبارز را در اطراف تأسیسات نفتی غرب المکلا گرد آورده و ارتفاعات مشرف به شهر را تحت کنترل درآورده بود و تهدید کرد که در صورت لزوم میدان نبرد را به داخل المکلا و مناطق ساحلی تحت نفوذ شورای انتقالی منتقل خواهد کرد.

گفتنی است، نیروهای واکنش سریع سودان (RSF) که در اصل با سرمایه‌گذاری سنگین مالی، تسلیحاتی و آموزشی امارات از دل شبه‌نظامیانِ خشنِ «جنجویدِ» دارفور ساخته و به یک ارتش موازی تبدیل شدند، طی کمتر از سه سال یکی از وحشتناک‌ترین فاجعه‌های بشری قرن حاضر را رقم زدند: کشتار سیستماتیک ده‌ها هزار غیرنظامی، آواره کردن بیش از ۱۲ میلیون نفر (یک‌چهارم جمعیت سودان)، تخریب کامل زیرساخت‌های خارطوم و شهرهای بزرگ، تجاوز جنسی گسترده به‌ عنوان سلاح جنگی، که حتی سازمان ملل آن را «جنایت علیه بشریت» نامید، قحطی‌ای که اکنون ۲۵ میلیون نفر را در آستانه مرگ قرار داده، و در نهایت تجزیه عملی کشور به مناطق تحت کنترل دو نیروی متخاصم. تمام این خون و ویرانی، نتیجه مستقیم پروژه اماراتی بود که با میلیاردها دلار و سلاحِ قاچاق‌شده از بندرهای ابوظبی، یک گروه شبه‌نظامی قبیله‌ای را به هیولا تبدیل کرد.