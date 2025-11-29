گزارش «گاردین» از بیپولی مردم آمریکا در تعطیلات کریسمس
روزنامه گاردین در گزارشی نوشته است فشار افزایش قیمتها باعث شده است که مردم آمریکا پول کافی برای خریدهای کریسمسی و تعطیلات سال نو نداشته باشند.
عملکرد اقتصادی ترامپ طی یک سال گذشته بهشدت فاجعهبار بوده است. این را نتایج نظرسنجیهای مختلف در دو سوی طیف سیاسی آمریکا نشان میدهند. نتایج نظرسنجیهای متعدد در آمریکا به وضوح نشان میدهد که محبوبیت ترامپ در بین رایدهندگان آمریکایی به دلیل عملکرد نامطلوب او در بخش اقتصاد، بهشدت افت کرده است. «نیوزویک» هفته پیش نوشته بود راهبرد دونالد ترامپ در انتخابات، عمدتا مبتنی بر بهبود وضعیت اقتصاد بود اما اکنون با توجه به تورم بالا، افزایش هزینههای زندگی و درگیریهای درون حزبی، نظرسنجیها نشان میدهند که ترامپ با خطر از دست دادن بیشتر محبوبیت خود با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای کنگره مواجه است. نظرسنجی شبکه «فاکسنیوز» هم که در بازه زمانی بین ۱۴ تا ۱۷ نوامبر (۲۶-۲۳ آبان) انجام شده نشان میدهد که ۷۶درصد از آمریکاییها، وضعیت اقتصادی کشورشان را در دولت ترامپ «منفی» ارزیابی میکنند.
روزنامه گاردین هم در گزارشی با اشاره به افزایش نگرانیها در بین مردم آمریکا نسبت به چشمانداز اقتصادی این کشور نوشته است: انتظار میرود آمریکاییها در تعطیلات پیشرو برای کریسمس، بیشترین میزان کاهش هزینهها را از زمان همهگیری تجربه کنند، چراکه با فشار قیمتهای بالا و تعرفهها مواجه هستند. براساس گزارش گاردین، مردم در سراسر آمریکا، نسبت به وضعیت اقتصادی این کشور احساس ناامنی و بیاعتمادی بالایی دارند. دونالد ترامپ طی ماههای اخیر بارها پرسشهای خبرنگاران درباره افزایش قیمتها را بیاهمیت جلوه داده است؛ در حالی که تنها یک سال پیش با وعده کاهش هزینهها پیروز انتخابات شده بود. با وجود تلاشهای کاخسفید برای کاهش نگرانیها، از جمله پیشنهاد چکهای ۲ هزار دلاری تأمینشده از محل تعرفهها و حذف برخی عوارض واردات مواد غذایی، بسیاری از شهروندان آمریکایی همچنان با فشارهای اقتصادی شدید دست و پنجه نرم میکنند. براساس این گزارش با نزدیک شدن فصل تعطیلات کریسمس، که معمولاً با هزینههای بیشتر همراه است، این نگرانیها افزایش یافته و بسیاری گفتهاند که هزینههای ضروری، از جمله مواد غذایی، چنان افزایش یافته که توان خرید هدیه برای خانواده و دوستان خود را ندارند.
به گزارش فارس به نقل از گاردین براساس یک نظرسنجی جدید که توسط شرکت «PwC» (یکی از چهار شرکت بزرگ حسابداری و مشاوره مدیریتی جهان) انجام شد نیز پیشبینی می شود که آمریکاییها امسال هزینههای تعطیلات را به طور متوسط به ۱۵۵۲ دلار برای هر نفر کاهش خواهند داد؛ این کاهش شامل هزینههای هدیه، سفر، غذا و سرگرمی میشود. اگر این پیشبینیها به واقعیت تبدیل شوند، نشاندهنده قابلتوجهترین کاهش هزینههای تعطیلات از سال ۲۰۲۰ خواهد بود.
طبق این گزارش، به طور کلی، ۸۴درصد از مصرفکنندگان انتظار دارند که در شش ماه آینده به طور کلی هزینههای خود را کاهش دهند.کاهش هزینهها میتواند برای خردهفروشانی که برای افزایش درآمد خود به فروش تعطیلات تا پایان سال وابسته هستند، مشکلساز باشد. طبق گزارش فدراسیون ملی خردهفروشی، از سال ۲۰۱۹، فروش برای تعطیلات کریسمس در ماههای نوامبر و دسامبر(آذر و دی) ۱۹درصد از کل درآمد خردهفروشی سال را تشکیل داده است.
بی اعتمادی به وضعیت اقتصادی
گاردین میافزاید کاهش پیشبینیشده در هزینههای تعطیلات مصرفکنندگان، اعتماد متزلزل آمریکاییها به وضعیت اقتصاد را برجسته میکند. نگرانیها در مورد تورم و تعرفههایی که ترامپ در مورد کالاهای وارداتی وضع کرده است، خریداران را به سمت خرید توام با صرفهجویی سوق داده است. سازمان مالی و خدمات بیمهای«Thrivent» در آمریکا، نیز پیشبینی کرده است که اکثر آمریکاییها در بحبوحه عدم قطعیت اقتصادی، هزینههای تعطیلات خود را کاهش میدهند. بررسی هزینههای تعطیلات ۲۰۲۵ این سازمان نشان میدهد که ۷۱درصد مردم آمریکا انتظار دارند تورم، تأثیر منفی بر تعطیلات کریسمس آنها داشته باشد. دو سوم آمریکاییها هم معتقدند که تعرفههایی که ترامپ وضع کرده تعطیلات سال جدید را گرانتر از سالهای پیش خواهد کرد. نیمی از آمریکاییها نیز در مورد مدیریت امور مالی تعطیلات خود در سال جاری ابراز نگرانی میکنند. به نحوی که از هر ده آمریکایی، هفت نفر قصد دارند حداقل در یک زمینه هزینههای خود در رستوران رفتن (۴۴درصد)، هدیه دادن (۳۲درصد ) و سفر (۲۸درصد) را کاهش دهند.
بدون چین هرگز
خبر دیگر از آمریکا این که نشریه «بلومبرگ اوپینیون» در تحلیلی تازه نوشت که وابستگی گسترده آمریکا و بسیاری از کشورهای جهان به مواد اولیه دارویی تولید چین، بهرغم کاهش ظاهری تنشهای تجاری واشنگتن- پکن، به یک آسیبپذیری جدی در زنجیره تأمین جهانی دارو تبدیل شده و میتواند در شرایط بحران، مخاطرات گستردهای ایجاد کند.
به گزارش ایرنا این رسانه آمریکایی در ادامه افزود: چین اکنون «نقش بیرقیب» در بخشهای کلیدی صنعت داروسازی جهان دارد؛ از مواد اولیه صنعتی گرفته تا ترکیبات پایه موسوم به کیاسام (KSM) که سنگبنای تولید مواد فعال دارویی (API) محسوب میشوند. این جایگاه طی دههها و از دهه ۱۹۵۰ شکل گرفته تا به امروز، بخشی از ستونهای اصلی تولید دارو در جهان بر دوش کارخانههای چینی است. این گزارش میافزاید: بهترین ارزیابیها نشان میدهد حدود نیمی از مواد دارویی مورد استفاده در آمریکا تنها یک منبع تامین دارند و چین تامینکننده انحصاری حداقل یک ماده شیمیایی حدود ۷۰۰ داروی کلیدی است. نمونه بارز آن آموکسیسیلین است؛ دارویی که ظاهرا از کشورهای مختلفی تامین میشود اما چهار ماده پایه حیاتی آن تقریبا به طور کامل از چین میآید. بلومبرگ تاکید دارد که حتی هند- بزرگترین تولیدکننده داروهای ژنریک در جهان- نیز برای ترکیبات پایه بهشدت به چین اتکا دارد؛ وابستگیای که در گزارشهای رسمی آمریکا کمتر دیده میشود. براساس گزارش سالانه کمیسیون امنیت اقتصادی آمریکا و چین، مقامات واشنگتن با بیان اینکه این وابستگی «باید فورا مورد رسیدگی قرار گیرد»، خواستار اصلاح قانون سال ۲۰۲۰ برای افزایش اختیارات سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) در الزام شرکتهای داروسازی به ارائه اطلاعات دقیق از منشا مواد اولیه شده است.