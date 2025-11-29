هرجومرج در منطقه کردستان عراق با 21 کشته و زخمی
تنشهای امنیتی در اربیلِ کردستانِ عراق به درگیری مسلحانه گسترده میان اعضای قبیله «هرکی» و نیروهای «پیشمرگه» و «آسایش» کشیده شد و منجر به کشته و زخمی شدن 21 تَن شد.
منابع محلی در اربیل گزارش دادند پس از کشتهشدن یک نفر و زخمیشدن سه تن از اعضای قبیله هرکی در تجمع مقابل پالایشگاه «لاناز» توسط نیروهای آسایش و پیشمرگه، صدها فرد مسلح در مهمانخانه قبیله هرکی گردهم آمدند. این تجمع بهسرعت به درگیریهای گسترده در اطراف پالایشگاه و مناطق مسکونی منتهی شد. خبرها حاکی است که وضعیت امنیتی در اربیل رو به وخامت گذاشت و درگیریهای مسلحانه میان معترضان وابسته به قبیله هرکی و نیروهای امنیتی ادامه دارد. به گزارش «ایرنا»، شبکههای رسانهای اعلام کردند شمار کشتهشدگان به ۶ نفر و تعداد مجروحان به ۱۵نفر افزایش یافت. همزمان، گزارشهایی از برخورد خشن با خبرنگاران منتشر شده و گفته میشود که یکی از تیمهای خبری هدف حملات نیروهای وابسته به مسئولان محلی قرار گرفته است.