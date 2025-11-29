شيراز- خبرنگار كيهان:

امام جمعه شیراز با بیان اینکه در روزگار ما، فاسدان و کفار با برنامه‌ریزی گسترده تلاش می‌کنند تا سبک زندگی ما را تغییر دهند، گفت: اگر مدیران سیاسی، اجرائی، اجتماعی و فرهنگی ما بگویند به ما ارتباطی ندارد و هر کس مسئول خودش است، نتیجه همین می‌شود که دشمن، سبک زندگی و پوشش ما را به نفع خود تغییر دهد.

آیت‌الله دژکام، تاکید کرد: وظیفه‌ مدیران است که به مردم کمک کنند تا لباس، رفتار و سبک زندگی خود را چنان تنظیم کنند که خدای متعال از آنان راضی باشد؛ زیرا مردم به‌تنهائی نمی‌توانند در برابر موج فساد و تهاجم فرهنگیِ غربی مقاومت کنند.

خطيب جمعه شيراز به کارگروه مدل و لباس اشاره کرد و افزود: مدیرکل ارشاد اعلام کردند که این کارگروه را در استان داریم اما چند سال است که فعال نشده است. شیراز به عنوان مرکز هنر و صنعت در ایران به عنوان مرکز این کارگروه انتخاب شده است لذا باید این کارگروه را حتما فعال کنیم.

وی با بیان اینکه می‌توانیم مانند جشنواره فیلم فجر، جشنواره لباس فجر برگزار کنیم، گفت: چه پیامی زیباتر از این برای دنیا که انقلاب اسلامی، لباس انسان‌های بافضیلت و متقی را به عنوان نماد هنر و ایمان معرفی کند. زمینه‌ این کار تا حدی فراهم شده، اما کار هنوز بر زمین مانده است و لازم است همه دست به دست هم دهیم.

آیت‌الله دژکام بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان لباس تأکید کرد و گفت: اگر از این مجموعه‌ها حمایت شود، آیا نمی‌توانیم پیام تقوا را در صنعت پوشاک ایران و حتی در خارج از کشور منتشر کنیم. تولیدکنندگان لباس نیاز به حمایت دارند لذا از اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌شود که حتما از این تولیدکنندگان حمایت کنند و اداره ‌کل ارشاد هم کارگروه مد موقر شیرازی را راه‌اندازی کند.