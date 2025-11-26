کارشناس صهیونیست فاش کرد که رئیس موساد با ایجاد یک واحد ویژه برای بی‌ثبات‌سازی ایران و تقویت اپوزیسیون ایرانی هزینه هنگفتی کرده، اما بسیاری از مقامات اسرائیلی این پروژه را ناکام و «فاقد اثربخشی» ارزیابی کرده‌اند.

یک کارشناس صهیونیست اعلام کرد که «دیوید بارنیا» رئیس موساد یک بخش ویژه برای بی‌ثبات‌سازی ایران ایجاد کرد؛ بخشی که مأموریت آن حمایت از گروه‌های اپوزیسیون و دامن‌ زدن به اعتراضات داخل ایران بوده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش، این فعالیت‌ها به‌ویژه در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ در ایران شدت گرفت و منابع قابل توجهی از سوی موساد برای آن اختصاص یافت. با این حال، طبق گفته مقامات مطلع، ارزیابی نهائی این است که این پروژه با وجود هزینه‌ بسیار بالا «اثربخشی مورد انتظار» را نداشته و نتیجه ملموسی در پیشبرد اهداف رژیم اشغالگر ایجاد نکرده است.