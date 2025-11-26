فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۳۱۲۶
تاریخ انتشار : ۰۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۹
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

بازخوانی تجربه نسل پساجنگ  از حماسه کانال کمیل 


رمان «با من بیا مائده» نوشته مجید ملامحمدی، روایت دختر نوجوانی به نام مائده است که در دوره پس از دفاع مقدس 8ساله متولد شده و شناخت محدودی از رویدادهای آن مقطع تاریخی دارد. او تنها به‌صورت پراکنده شنیده است که کشور طی چند سال درگیر جنگ بوده و این مواجهه نظامی خسارت‌های قابل توجهی بر مناطق مختلف وارد کرده است.
پدر مائده از رزمندگان حاضر در کانال کمیل بوده و به‌عنوان یکی از جانبازان بازمانده از آن موقعیت شناخته می‌شود. رابطه مائده با پدر به‌دلیل این وضعیت تحت‌تأثیر قرار گرفته و او کمتر با پدر گفت‌وگو می‌کند. با این حال، اتفاقی غیرمنتظره مسیر زندگی او را تغییر می‌دهد؛ مائده ناگهان خود را در کانال کمیل می‌بیند و با صحنه‌هایی مواجه می‌شود که تاکنون تنها در روایت‌ها شنیده بود. در ادامه، کانال در محاصره قرار دارد و پدر از او می‌خواهد برای نیروهای زخمی و بی‌آب کمک فراهم کند. مائده با تردید و سردرگمی مواجه است، اما با هدایت پدر تلاش می‌کند نقش خود را پیدا کند. وقایع پیش‌روی مائده در کانال کمیل، او را با ابعاد ناشناخته‌ای از جنگ مواجه می‌کند و به درک تازه‌ای از شرایط رزمندگان و نقش پدرش در آن دوره می‌رساند. رمان مسیر مواجهه تدریجی او با واقعیت‌های تاریخی و تلاشش برای یاری‌رسانی به نیروهای گرفتار در محاصره را دنبال می‌کند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین