رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه اعزام‌های عمره مفرده برای متقاضیان به خوبی در حال انجام است، افزود: ثبت‌نام برای اعزام‌ها در ماه رجب و شعبان از صبح روز 9 آذرماه آغاز خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، علیرضا رشیدیان با اشاره به اینکه روند اعزام‌های عمره مفرده به صورت منظم در حال انجام است، اظهار داشت: در بازه زمانی آغاز فرآیند عمره بعد از ماه محرم و صفر تاکنون بیش از 80هزار نفر به این سفر معنوی اعزام شده‌اند.

رشیدیان ادامه داد: متقاضیان عمره مفرده از 17 ایستگاه پروازی به شهرهای جده و مدینه اعزام شده‌اند که پروازها به فرودگاه طائف نیز با تلاش‌های صورت‌گرفته و مساعدت کشور میزبان از چهارم آذرماه آغاز شده است. وی با بیان اینکه ثبت‌نام از دارندگان فیش عمره مفرده برای اعزام در ماه‌های رجب و شعبان‌المعظم از صبح روز یکشنبه 9 آذرماه آغاز خواهد شد، افزود: متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام در کاروان‌ها به سامانه MY.HAJ.IR مراجعه نمایند. رئیس سازمان حج و زیارت گفت: برنامه‌ریزی برای اعزام در ماه مبارک رمضان و عید نوروز نیز در حال انجام است که تاریخ نام‌نویسی برای متقاضیان در این بازه زمانی نیز اعلام خواهد شد. رشیدیان درباره اولویت‌های ثبت‌نامی نیز اظهار داشت: در این دوره از اعزام‌های عمره، اولویت‌ها براساس ظرفیت‌های هر استان که توسط مدیریت حج و زیارت استان‌ها اعلام می‌گردد، می‌توانند مبادرت به ثبت‌نام در سامانه کنند.