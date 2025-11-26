پس از پایان بازی‌های کشورهای اسلامی و با نزدیک‌شدن به رویدادهای مهم سال ۲۰۲۶، تدوین چرخه انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی وارد مرحله نهائی شد.

پس از پایان مسابقات بازی‌های کشورهای اسلامی، تدوین چرخه انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در دستور کار قرار گرفت. تیم‌های ملی آزاد و فرنگی که در مسابقات جهانی برای نخستین بار همزمان روی سکوی قهرمانی ایستادند، در ادامه نیز با قهرمانی فرنگی‌کاران در امیدهای جهان و نایب‌قهرمانی آزادکاران عملکرد موفق خود را ادامه دادند. در بازی‌های کشورهای اسلامی نیز هر دو تیم نمایش قابل قبولی داشتند. با توجه به برگزاری دو رویداد مهم جهانی در سال ۲۰۲۶ در بحرین و بازی‌های آسیایی ناگویا، همراه با مسابقات قهرمانی آسیا و رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال، اهمیت تدوین چرخه انتخابی بیش از پیش شده است.

طبق پیگیری‌ها چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی نوشته شده و تنها مراحل نهائی بررسی آن باقی مانده است. بر همین اساس، حسن رنگرز و پژمان درستکار، سرمربیان تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد، قصد دارند تا اواسط هفته آینده چرخه انتخابی را اعلام کنند و پس از آن رقابت‌های قهرمانی کشور برگزار خواهد شد.