محسن رضایی:کشور، نیازمند اصلاح در حکمرانی اقتصادی است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر لزوم تنقیح قوانین کشور، اظهار داشت: در حوزه حکمرانی اقتصادی نیاز به اصلاح داریم و برای جهش اقتصادی این امر ضروری است و این اصلاح در شیوه حکمرانی اقتصادی از صدر تا ذیل دستگاه‌های کشور باید اعمال شود.

محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه (4 آذر) در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س) و گرامیداشت هفته بسیج، افزود: یکی از ملزومات اصلاح حکمرانی اقتصادی در کشور، تفکیک حوزه سیاستگذاری و حوزه اجرا است، لذا سیاستگذار نباید مجری باشد بلکه باید مطالبه‌گر باشد.

وی با بیان اینکه حکمرانی اقتصادی و الگوی اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگرند، تصریح کرد: بعضا تصمیمات اقتصادی خوبی گرفته می‌شود اما اعمال یک الگوی ثابت در تمام استان‌ها برای توسعه، باعث عدم موفقیت تصمیمات می‌شود. بنابراین هر استان با توجه به ظرفیت و فرهنگ بومی خود باید الگوی اقتصادی خود را داشته باشد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به عقب‌ماندگی کشور در حوزه اقتصادی گفت: کشور در حوزه اقتصاد دچار عقب‌ماندگی است و تحریم‌ها نیز تشدید‌کننده علل اصلی این عقب‌ماندگی هستند.

رضایی با تاکید بر لزوم تنقیح قوانین کشور، اظهار داشت: در حوزه حکمرانی اقتصادی نیاز به اصلاح داریم و برای جهش اقتصادی این امر ضروری است و این اصلاح در شیوه حکمرانی اقتصادی از صدر تا ذیل دستگاه‌های کشور باید اعمال شود. وی در ادامه با بیان اینکه کشور در حوزه منابع ثروت و منابع انسانی غنی است، بیان داشت: ظرفیت‌های اقتصادی بزرگی در استان کرمان وجود دارد و برای نمونه این استان دارای دو کریدور مهم کشور است و همین منبع ثروت ژئواکونومیک می‌تواند به تنهائی تمام منابع استان را تامین کند.

سرلشکر رضایی با تاکید بر لزوم تفویض اختیارات بیشتر به استانداران تصریح کرد: تصمیمات اجرائی نباید در وزارتخانه‌ها صورت بگیرد بلکه اختیارات اجرائی باید به استان‌ها داده شود. وی با یادآوری تجارب موفق حکمرانی در حوزه‌های سیاسی، دفاعی و امنیتی اظهار داشت: حاصل این حکمرانی موفق را در جنگ 12روزه

شاهد بودیم که با وجود حضور مستقیم آمریکا منجر به شکست دشمنان شد؛ بنابراین در حوزه حکمرانی اقتصادی نیز نیاز به استفاده از آن تجارب موفق داریم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به حجم بالای نیروی انسانی در بدنه دولت گفت: در این خصوص نیز نیاز به اصلاحات و مدیریت منابع انسانی داریم. سرلشکر رضایی با بیان اینکه کشور و ملت ایران حقیقتا مظلوم هستند، بیان داشت: علی‌رغم رفتار و کردار انسانی جمهوری اسلامی ایران، دشمنانی که خود ددمنش و در افکار عمومی جهان محکوم و منفورند به کشور می‌تازند و در این شرایط مدیران و مسئولان کشور امروز نباید در فضای تردید و ابهام صلح و جنگ باشند و باید مصمم و پرتلاش در راستای پیشرفت کشور با نهایت توان فعالیت کنند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر لزوم توجه به صنایع متوسط و کوچک در کنار صنایع بزرگ استان کرمان، توجه به این نکته را برای استان ثروت‌آفرین خواند. وی مسئله آب را برای استان کرمان مهم دانست و تاکید کرد: انتقال آب خلیج‌فارس به استان باید پیگیری شود. سرلشکر رضایی با تأکید بر ایجاد زنجیره‌های ارزش در صنایع متذکر شد: در امتداد صنایع بزرگ، صنایع پایین دستی ارزش‌آفرین باید ایجاد شود و صرف داشتن کارخانه‌های فراوان عامل صنعتی شدن نیست، چنانچه تعداد کارخانه‌های ایران از کشور آلمان بیشتر است اما ایران صنعتی نشده؛ زیرا زنجیره ارزش شکل نگرفته است. وی با بیان اینکه تمایلات و سلایق سیاسی نباید در حوزه اقتصاد دخیل شود، خاطرنشان کرد: اقتصاد حوزه‌ای کارشناسی و تخصصی و نیازمند مدیریت با ثبات و تخصصی است. به گزارش ایرنا، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان با اشاره به کمبود مسکن در این استان تصریح کرد: در حوزه مسکن یک نهاد متمرکز متولی و پاسخگو نیاز است.