امیر سرتیپ کیومرث حیدری به‌عنوان جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) معرفی شد.

امیر سرتیپ حیدری به‌عنوان جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) معرفی شد. پیش از این، امیر سرلشکر حسین حسنی سعدی جانشینی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) را بر عهده داشت. به گزارش مهر، امیر حیدری پیش‌تر در سِمت فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مشغول فعالیت بود. وی فرماندهی قرارگاه منطقه‌ای جنوب‌غرب نزاجا، معاونت هماهنگ‌کننده نیروی زمینی ارتش و جانشینی فرمانده نیروی زمینی ارتش را نیز در کارنامه فعالیت‌های خود دارد.