نیازی به کشور ثالث نیست
وزیر امور خارجه در واکنش به دعوت همتای لبنانی برای مذاکره با بیان اینکه در امور داخلی لبنان دخالت نمیکنیم، از یوسف رجی برای سفر به تهران دعوت کرد و گفت: اگر از من برای سفر به بیروت دعوت شود، با کمال میل
میپذیرم.
سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه شامگاه جمعه ۳۰ آبانماه در پاسخ به دعوت یوسف رجی وزیر خارجه لبنان برای مذاکره گفت: دوست عزیزم یوسف رجی وزیر خارجه لبنان در مصاحبه با امتیوی لبنان، از من برای مذاکره دعوت کرده است.
وی افزود: ما در امور داخلی لبنان دخالت نمیکنیم، اما از هر گونه گفتوگو با هدف پیشبرد روابط دوجانبه ایران و لبنان استقبال میکنیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی یادآور شد: احتیاجی به کشور ثالث نیست. از همکارم یوسف برای سفر به تهران دعوت میکنم و اگر از من برای سفر به بیروت دعوت شود، با کمال میل میپذیرم.
عراقچی در حاشیه نشست اضطراری وزرای خارجه اسلامی و عربی در پی حمله اسرائیل به قطر در دوحه با یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان دیدار و گفتوگو کرد. دو وزیر در مورد روابط دوجانبه ایران و لبنان بحث و تبادل نظر کردند.
قبل از آن هم در سفری که عراقچی به مصر و پس از آن به بیروت داشت با همتای لبنانی دیدار کرد. او در آن دیدار با اشاره به سابقه دیرینه و مثبت روابط دو کشور و دو ملت ایران و لبنان، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی و تجاری تاکید کرد.
دیدار محسن حکیم
با عراقچی
سیدمحسن حکیم مشاور ارشد سیدعمار حکیم و نایب رئیس جریان حکمت ملی عراق روز شنبه اول آذرماه با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتوگو کرد.
عراقچی به عمان و هلند
میرود
بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه شامگاه جمعه ۳۰ آبانماه از سفر سیدعباس عراقچی به عمان و هلند در هفته جاری خبر داد.
وی افزود: وزیر امور خارجه روز دوشنبه آینده سوم آذرماه برای شرکت در اجلاس مجمع مسقط و دیدار با همتای عمانی به مسقط سفر خواهد کرد و سهشنبه چهارم آذرماه هم در اجلاس سالانه سازمان منع سلاحهای شیمیایی در لاهه هلند شرکت خواهد کرد.
این نخستین سفر عراقچی به هلند پس از تصدی وزارت امور خارجه است.
عراقچی قبل از حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ایران هم قرار بود برای شرکت در دور ششم مذاکرات غیرمستقیم به مسقط برود.