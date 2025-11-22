کد خبر: ۳۲۲۸۲۴
تاریخ انتشار : ۰۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۴
بالاترین فضیلت(درمکتب امام)
[این فضیلت] برای حضرت زهرا (س)ست...که جبرئیل بهطور مکرر در این ۷۵ روز وارد میشده و مسائل آتیهای که بر ذریه او میگذشته است، آن مسائل را میگفته است و حضرت امیر هم ثبت میکرده است. و شاید یکی از مسائلی که گفته است، راجع به مسائلی است که در عهد ذریه بلند پایه او حضرت صاحب(ع) است، برای او ذکر کرده است که مسائل ایران جزو آن مسائل باشد، ما نمیدانیم، ممکن است. در هر صورت من این شرافت و فضیلت را از همه فضایلی که برای حضرت زهرا ذکر کردهاند، این فضیلت را من بالاتر از همه میدانم.
صحیفه امام؛ ج20؛ ص5 | جماران؛ 11 اسفند 1364