تداوم تلاش دستگاههای مختلف برای اطفای آتش جنگلهای الیت مازندران
با گذشت چند روز از آتشسوزی جنگلهای الیت مازندران، دستگاههای مختلف برای اطفای آتش در تلاش هستند.
به گزارش ایرنا، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست روز شنبه درباره آخرین وضعیت آتشسوزی و روند اطفای آن گفت: بامداد روز شنبه در محل آتشسوزی حاضر شدم، در نقاط مختلف آتشسوزیها به صورت لکهای مشاهده میشود اما تمام دستگاهها در کنار هم در تلاش برای مهار آن هستند.
شینا انصاری با اشاره به اینکه در این راستا جلسهای با حضور استاندار، سازمان مدیریت بحران و منابع طبیعی برگزار شد، افزود: علاوهبر این روز چهارشنبه در هیئت دولت گزارشی از وضعیت آتشسوزی ارائه کردم تا توجه اعضای دولت و رئیسجمهور به موضوع جلب شود و برای تقویت امکانات و تجهیزات بیشتر نیز درخواست دادم، همچنین روز پنجشنبه پیگیریهایی برای اعزام هواپیماهای ایلوشن و بالگردهای بیشتر به منطقه انجام گرفت.
انصاری ادامه داد: در حال حاضر دو فروند هواپیمای ایلوشن توسط سپاه به منطقه اعزام شد که اول صبح شنبه یک نوبت آبگیری و آبپاشی انجام دادند و برای دور دوم آبپاشی آماده شدند، علاوهبر آن ۶ بالگرد نیز برای مهار آتشسوزیهای لکهای همکاری میکنند.
وی بیان داشت: همه دستگاههای مرتبط با بسیج امکانات و تجهیزات در منطقه حضور دارند، حدود ۴۰۰ نیرو شامل نیروهای محلی، محیطبانان، جنگلبانان، ستاد مدیریت بحران و هلالاحمر در منطقه مستقر هستند و تلاش میشود آتشسوزی مدیریت شود.
معاون رئیسجمهور گفت: در زمینه کمکهای بینالمللی نیز با همکاری وزارت امورخارجه، روز شنبه دو فروند هواپیمای اطفای حریق از ترکیه به همراه یک بالگرد و ۸ نیروی تخصصی به محل اعزام شدند، همچنین دولت روسیه اعلام آمادگی کرده است که در صورت نیاز ظرفیتهای خود را در اختیار ایران قرار دهد.
انصاری تاکید کرد: از صبح شنبه عملیات آبپاشی توسط ایلوشنها انجام شده که تأثیرگذار بوده است، در ساعات اولیه صبح، آتشسوزیها به صورت لکهای در شیبهای جنگل مشاهده شد و همچنان نیاز ادامه دارد، بعد از از بین رفتن دود از فضای منطقه، بالگردها برای خاموش کردن آتشهای لکهای وارد عمل خواهند شد.
وی افزود: روز جمعه یک فروند هواپیمای ایلوشن در دو نوبت آبپاشی انجام داد و روز شنبه دو فروند ایلوشن در محل حاضر هستند که هر کدام از آنها روزانه میتوانند دو نوبت آبپاشی انجام دهند، هر بار هم ۴۰ تُن آب حمل می کنند.
تداوم بررسی علت آتشسوزی جنگلهای الیت
استاندار مازندران نیز با اشاره به گمانهزنیهای اولیه نهادهای متولی از جمله نیروی انتظامی که نقش عامل انسانی در حریق جنگلهای الیت را محتمل میدانند، گفت: به دستگاههای مسئول از جمله نیروی انتظامی و منابع طبیعی دستور داده شد جزئیات حادثه را بهطور دقیق بررسی و عوامل احتمالی این آتشسوزی را شناسایی و با آنان برخورد قانونی کنند.
مهدی یونسی رستمی روز شنبه با حضور در منطقه الیت چالوس، در گفتوگو با خبرنگاران بر لزوم بررسی دقیق جزئیات حادثه، شناسایی عوامل بروز آتشسوزی و برخورد قانونی با مقصران احتمالی تأکید کرد.
وی با تشریح آخرین وضعیت عملیات اطفای حریق در جنگلهای چالوس اظهار داشت: با بسیج تمامی ظرفیتهای محلی، استانی و ملی، روند مهار آتش با سرعت در حال انجام است و نیروهای امدادی، منابع طبیعی، هلالاحمر و مجموعه مدیریت بحران استان بهطور مداوم در منطقه حضور دارند.
یونسی گفت: هماکنون ۳۵ گروه ۱۰ نفره و در مجموع شامل ۳۵۰ نیروی متخصص و ویژه در عملیات اطفای حریق جنل الیت مرزنآباد از توابع شهرستان چالوس مشارکت دارند، همچنین هشت فروند بالگرد و دو هواپیمای ایلوشن در این عملیات در حال نقشآفرینی هستند.
استاندار مازندران با اشاره به اهمیت حفاظت از جنگلهای هیرکانی بهعنوان میراث ارزشمند طبیعی کشور افزود: هیچگونه کوتاهی در پیگیری عوامل آتشسوزی پذیرفتنی نیست و موضوع از طریق مراجع ذیصلاح با دقت کامل دنبال میشود. وی همچنین خشکسالی و گرمای هوا را از دیگر عوامل مؤثر بر آتشسوزی برشمرد و گفت: نیاز است مردم و مسافران از روشنکردن آتش در عرصههای طبیعی و جنگلی خودداری کنند.
گفتنی است، عرصههای جنگلی روستای «الیت» مرزنآباد در دو مرحله دچار آتشسوزی شد که مرحله نخست آن ۱۰ آبانماه جاری به وقوع پیوست که در نهایت پس از چند روز تلاش نیروهای امدادی، آتش مهار شد.
مرحله دوم آتشسوزی در جنگلهای الیت مرزنآباد از روز شنبه هفته گذشته آغاز شد و با وجود بهکارگیری چندین فروند بالگرد و تلاش نیروهای امدادی و مردمی، جنگلهای این منطقه همچنان در آتش شعلهور است.
موجسواری رسانههای معاند
روی آتشسوزی جنگلهای هیرکانی
قوه قضائیه هم اعلام کرد: در پی وقوع آتشسوزی در منطقهای از جنگلهای استان مازندران، رسانههای معاند با سوارشدن روی موج خبری این واقعه، شایعاتی در رابطه با بازداشت دهیار روستای الیت چالوس در فضای مجازی منتشر کردند که این خبر کذب بوده و صحت ندارد. در ادعای منتشرشده آمده بود، دهیار روستا پس از اعلام یک خبر بازداشت شده که پیگیری این موضوع از دادگستری استان مازندران نشان داد این خبر کذب است و صحت ندارد.