نمايش درخشان آزاد و فرنگيكاران با كسب ٨ طلا كامران قاسمپور دوباره تغيير وزن ميدهد؟!
سرويس ورزشي-
كشتي ايران با كسب ٨ مدال طلا، نمايش درخشاني در بازيهاي كشورهاي اسلامي داشت.
پرونده بازيهاي كشورهاي اسلامي در شرايطي روز جمعه بسته شد كه مطابق انتظار،كشتي نمايش خوبي در رياض داشت تا جايي كه در مجموع آزاد و فرنگي ايران صاحب هشت مدال طلا شد.
در كشتي آزاد ایران با کسب ۴ مدال طلا توسط رحمان عموزاد در ۶۵، یونس امامی در ۷۴، امیرعلی آذرپیرا در ۹۷ و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم و ۲ مدال برنز علی مؤمنی در ۵۷ و کامران قاسمپور در وزن ۸۶ کیلوگرم، به کار خود در بازیهای کشورهای اسلامی پایان داد.
در كشتي فرنگي هم ايران به ۴ مدال طلا، یک نقره و یک برنز دست یافت. در اين رقابتها، سعید اسماعیلی در ۶۷، غلامرضا فرخی در ۸۷، محمدهادی یاروی در ۹۷ و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند، امير عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم نقره گرفت و علی احمدی وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم به مدال برنز رسید.
شرايط متفاوت قاسمپور
اما در اين رقابتها شرايط براي كامران قاسمپور متفاوت بود، بلافاصله بعد از اینکه حسن یزدانی در المپیک 2024 پاریس با مصدومیت دوباره از ناحیه شانه مواجه شد و مشخص بود که باید دوباره سراغ جراحی برود و شاید برای مدت طولانی از میادین دور باشد، همه نگاهها برای داشتن یک جانشین مطمئن در این وزن به کامران قاسمپور جلب شد.
این کشتیگیر جویباری 28 ساله که از دوران نوجوانی رفیق و حریف تمرینی حسن یزدانی بود، بعد از دو، سه سال که پشت سر او در وزن 86 کیلوگرم ماند، به 92 کیلو رفت و با طلای جهانی 2021 و 2022 و شکست دادن کشتیگیری همچون جیدن کاکس که مقابل ایرانیها شکست ناپذیر بود، همه را به وجد آورد.
شروع دوران افول کامران
کامران قاسمپور که همه او را به عنوان یک کشتیگیر کاملا فنی و یک زیرگیر قهار میشناسند، 2، 3 سالی است که با چالش تغییر وزن دست و پنجه نرم میکند. او ابتدا برای المپیک پاریس تصمیم گرفت به 97 کیلو برود که در این وزن ناموفق بود و به دوبنده تیم ملی نرسید. حتی کامران در بازگشت به 92 کیلو در جهانی 2024 هم نتوانست از پس رقبای سرسختی همچون عبدالرشید سعداله یف و دیوید تیلور بربیاید و به مدال هم نرسید. در سال جدید با توجه به مصدومیت یزدانی قاسمپور با توصیه علیرضا دبیر و پژمان درستکار وارد 86 کیلو شد. این اتفاق در حالی رخ داد که دبیر و درستکار در سالهای اخیر از رفتن قاسمپور به 97 کیلو دفاع میکردند و وزن عادی بدن او را 94 کیلو عنوان کرده بودند. اما جای خالی حسن یزدانی و نبود ستاره دیگری در وزن 86 کیلو، بالاخره باعث شد کامران قاسمپور راضی شود که با وزن کم کردن برای جهانی 2025 خودش را به وزن سابق بازگرداند.
شوک اول در زاگرب
همه چیز خوب پیش میرفت تا اینکه کامران قاسمپور در نیمه نهائی وزن 86 کیلوگرم مسابقات جهانی 2025 زاگرب مقابل زاهید والنسیا نمایش فوقالعاده ضعیفی داشت و حتی نتوانست یک امتیاز هم از حریف بگیرد و 7 بر صفر بازنده شد. با اینکه کامران با برنز به ایران بازگشت، اما موج انتقادها به سوی او و کادرفنی به خاطر وزن کم کردن و خالی کردن بدنش سرازیر شد. این موضوع البته با واکنش قاسمپور همراه بود و او گفت که اصلا برای وزن کم کردن اذیت نشده و مشکلی با ادامه دادن در 86 کیلو ندارد.
شکست پروژه کامران در ریاض
اما ماجرای کامران قاسمپور و وزن 86 کیلو دیروز وارد فاز جدیدی شد. او در بازیهای کشورهای اسلامی، میدانی که همه تصور میکردند به راحتی میتواند طلا را صید کند، مقابل کشتیگیر آذربایجانی که خیلی هم کارنامه پرافتخاری ندارد، به شکل عجیبی شکست خورد. در تایم اول قاسمپور 3-0 از حریف پیش بود، اما در تایم دوم 5 امتیاز به حریف داد و آن کشتیگیر همیشگی نبود تا بار دیگر سیل انتقادات بابت تغییر وزن او روانه ریاض شود. چیزی که مشخص است کامران قاسمپور به دلیل وزن کم کردن بدنش تحت فشار قرار گرفته و شادابی همیشگی را ندارد. این موضوع البته دیروز توسط پژمان درستکار هم تایید شد و آنها با تمجید از قاسمپور تاکید کردند که او به خاطر وزن کم کردن بدنش تحت فشار بوده است.
علیرضا دبیر رئيس فدراسيون كشتي هم در پايان مسابقات كشتي بازيهاي كشورهاي اسلامي در مورد شکست کامران قاسمپور و کسب مدال برنز گفت: در فاصله ۴۰ روز دو بار وزن کم کرده است و دیگر بدن جواب نمیدهد. از کامران خواهش کردیم بیاید و او هم ایثار کرد آمد و کشتی گرفت.
تغییر وزن دوباره در راه است؟
کامران قاسمپور که در چند سال اخیر دائما بین 86 کیلو، 92 کیلو و 97 کیلو در رفت و آمد بوده، حالا در بحرانی عجیب قرار گرفته و برای اینکه بتواند اولین و شاید آخرین المپیک خود را در لسآنجلس تجربه کند، از حالا باید تصمیم درستی درخصوص وزن خود بگیرد.
بازگشت به 92 کیلو نه تنها احتمال رویارویی دوباره او با حسن یزدانی را افزایش میدهد، بلکه بار دیگر او را به یک وزن غیرالمپیکی میبرد و برای حضور او در المپیک 2028 لسآنجلس موانع زیادی به وجود میآید. به هر حال توصیههای کادرفنی هم برای ادامه راه کامران قاسمپور مهم است. اینکه کشتی آزاد ایران در 86 کیلو هنوز جانشین مطمئنی پیدا نکرده، اما در ترافیک در اوزان بالاتر با توجه به بازگشت حسن یزدانی و همچنین آمادگی فوقالعاده امیرعلی آذرپیرا بالاست.