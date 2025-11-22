تقاضای شهید از رهبر انقلاب (حدیث دشت عشق)
شهید مدافع حرم عبدالرضا مجیری، در تاریخ 22 مرداد سال 1353 در خانوادهای مذهبی در خمینی شهر به دنیا آمد. از همان دوران کودکی به همراه مادر توفیق شرکت در راهپیماییها علیه شاه را داشته و پنج ساله بود که مادرش او را به همراه خود به کلاس اسلحهشناسی میبرد. روحیه شهادتطلبی او را به سمت سپاه کشاند. زمانی که دانشکده افسری را تمام کرد، برای جشن فارغالتحصیلی مقابل رهبر رژه رفت. زمانی که در جشن، بین سخنرانی افراد وقفه ایجاد شد، ایشان بلند شد و به رهبر انقلاب گفت: «آقا دعا کنید من شهید بشوم.»
وی به منظور دفاع از حریم اهل بیت(ع) به سوریه رفت و در تاریخ دوم آذر سال 1394 در41 سالگی در شهر حلب توسط گروهک تروریستی داعش به شهادت رسید. از او سه فرزند به یادگار ماند.
همسر شهید مجیری درباره آخرین اعزام وی به سوریه گفته بود: «قبل از رفتن یک کاغذ و خودکار برداشت و شروع کرد به نوشتن، رفتم داخل اتاق که راحت هرچه دلش میخواهد بنویسد. نامه نوشته بود. با ابراز محبت شروع کرده بود و در ادامه هم اشاره به این داشت که من لیاقت شهادت ندارم، اما اگر خدا این توفیق را به من داد روی سنگ قبرم بنویسید سرباز اسلام و مدافع ولایت فقیه و هر جایی خواستید من را دفن کنید. بدنم لرزید. حس کردم این رفتن با همه رفتنهایش تفاوت دارد. عبدالرضا را به خدا سپردم.»