خیزش «دختران انقلاب» برای حجاب فاطمی

نشست خبری دسته عزاداری خانوادگی «حجاب فاطمی» صبح دیروز (شنبه اول آذرماه) با حضور خانواده‌های معظم شهیدان «محمدحسین حدادیان»، «سلمان امیراحمدی»، «رسول خلیلی» و «حامد اصفهانی» و خادمین گروه مردمی دختران انقلاب برگزار شد؛ نشستی که در آن مسئول این مجموعه مردمی، ضمن انتقاد از انفعال برخی دستگاه‌های فرهنگی در حوزه حجاب، از خروش غیرتمندانه مردم تهران در روز جمعه ۷ آذر خبر داد.

به گزارش خبرنگار کیهان، «بهاره جنگروی» مسئول مجموعه مردمی دختران انقلاب در این نشست با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در 13آبان مبنی بر لزوم توجه دختران و بانوان به «حجاب زینبی و زهرایی»، این حرکت عظیم را لبیکی عملی به فرمان رهبری دانست و اظهار داشت: هدف ما تجدید پیمان با آرمان‌های فاطمی است. حضرت زهرا(س) با حجاب و حیا عجین بودند و ما قصد داریم این مسیر نورانی را احیا کنیم.

مسئول مجموعه دختران انقلاب با اشاره به تأثیر بصیرت‌افزایی و توجه به عرق ملی در گرایش به حجاب در میان نسل جوان گفت: «وقتی برای دختران تبیین می‌کنیم که همان عامل جنایتکار و کودک‌کش در غزه، حامی اصلی پروژه برداشتن روسری در ایران است، بیدار می‌شوند. بسیاری از دختران می‌پرسند چرا پیش‌ از این کسی این حقایق را برای ما نگفته بود؟» وی افزود: «فعالیت ما محدود به جلسات رسمی نیست؛ ما در کف میدان، پارک‌ها و کافه‌ها حضور داریم. تجربه نشان داده دخترانی که تحت تأثیر بمباران تبلیغاتی دشمن روسری از سر برداشته‌اند، با شنیدن منطق فاطمی و تبیین صحیح، همان‌جا حجاب را انتخاب می‌کنند. جنگروی همچنین با انتقاد صریح از کم‌کاری و بی‌عدالتی نهادهای فرهنگی گفت: «برای این اجتماع مردمی نه حمایتی صورت گرفته و نه حتی یک بنر در سطح شهر نصب شده است. درحالی‌که برای برخی برنامه‌های پرحاشیه ضدفرهنگی دیگر هزینه‌های کلان از سوی نهادها می‌شود و مسئولان هم در صف اول می‌نشینند.»

وی همچنین خاطرنشان کرد که پس از این مراسم، جریان دختران انقلاب در ۳۰۰ نقطه تهران به‌صورت محله‌محور عملیات تبیینی خود را آغاز خواهد کرد. براساس اعلام وی، دسته عزاداری خانوادگی «حجاب فاطمی» با پرچمداری خانواده‌های معظم شهدا و حضور دخترانی که به تازگی حجاب را برگزیده‌اند، روز جمعه ۷ آذر رأس ساعت ۱۴:۳۰ از چهارراه ولی‌عصر(عج) تهران به سمت دانشگاه تهران حرکت خواهد کرد.

پدر شهید محمدحسین حدادیان نیز در این نشست گفت: بحث حجاب، فقط چند تار مو نیست، بحث این است که دشمن تلاش دارد تا عقت و پاکدامنی را از زن ایرانی بگیرد. اینکه در جریان فعالیت مجموعه دختران انقلاب، برخی خانم‌ها با نگاه به آیات و روایات و یا عکس شهیدی به سمت حجاب می‌رود، خیلی با ارزش است. توقع ما این است که تمام بزرگ‌ترها و مخصوصا آقایانی که مسئول امور فرهنگی هستند در این‌گونه حرکت‌ها حضور داشته باشند. در ادامه، امیر وصالی از زندانیان سیاسی دوران طاغوت و برادر شهیدان اصغر و اکبر وصالی هم در این نشست اظهار داشت: حجاب، فرمان الهی است اما متأسفانه برخی مسئولین، به بهانه پرهیز از دوقطبی شدن، حرف خدا را عمل نمی‌کنند. پدر شهید امیراحمدی نیز هشدار داد: دشمن با کشف حجاب، بنیان خانواده و در نهایت نظام اسلامی را هدف گرفته است. حفظ عفاف، جهاد فرهنگی امروز مادران و دختران ماست.

در پایان این نشست، یکی از دختران نسل جدید عضو این مجموعه با اشاره به الگوبرداری از شهیدانی چون سلیمانی و رئیسی گفت: «ما نسل دهه هشتاد و نود، آمده‌ایم تا با لبیک به رهبری و پیروی از حضرت زهرا(س)، راه شهدا را تا ظهور امام زمان(عج) ادامه دهیم.»