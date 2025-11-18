عملیات استشهادی در کرانه باختری پس از تصویب طرح ضد مقاومت ترامپ برای غزه
یک روز پس از تصویب طرح ترامپ در سازمان ملل برای خارجکردن کنترل غزه از دست حماس، جوانان فلسطینی طی عملیاتی استشهادی یک صهیونیست را در بیتلحم به هلاکت رسانده و 8 صهیونیست را هم زخمی کردند.
آمریکا تلاش زیادی دارد تا با تحمیل طرح مورد پسند صهیونیستها درباره غزه، آنهم با عنوان «طرح صلح»! ضمن تبرئه خود از جنایاتی که به همراه صهیونیستها در غزه مرتکب شده، مقاومت فلسطین(حماس) را خلع سلاح کرده و غزه را دودستی تقدیم صهیونیستها کند. لذا طرحی را آماده و در سازمان ملل به تصویب رساند. اما کمتر از 24ساعت بعد، جوانان فلسطینی با انجام یک عملیات موفق استشهادی در جنوب بیتلحم، پاسخ عملی به این طرح دادند. طبق گزارشهای منتشرشده، در این عملیات استشهادی که با سلاح سرد و در تقاطع غوش عتصيون واقع در جنوب بيتلحم انجام شد، یک صهیونیست به هلاکت رسیده و هشت صهیونیست هم زخمی شده است. دو عامل استشهادی نیز به شهادت رسیدند.