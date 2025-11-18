دادگاه‌های علنی برخط، در راستای تحقق اهداف شفافیت، دسترسی عمومی و ارتقای سواد حقوقی جامعه، به‌صورت روزانه با موضوعات مختلف از طریق کانال‌های رسمی در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد.

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه اعلام کرد، در راستای تحقق اهداف شفافیت، دسترسی عمومی و ارتقای سواد حقوقی جامعه، دادگاه‌های علنی برخط به‌صورت روزانه با موضوعات مختلف از طریق کانال‌های رسمی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد.

این طرح با بهره‌گیری از ظرفیت علمی و اجرائی قضات و کارشناسان دستگاه قضائی اجرا می‌شود تا اقشار مختلف جامعه بتوانند با فرآیند دادرسی و نحوه استدلال قضائی از نزدیک آشنا شوند. جلسات دادگاه‌ها متناسب با موضوعات مختلف اعم از پرونده‌های حقوقی و کیفری در ساعات مشخص از روز، به‌صورت پخش زنده اینترنتی ارائه می‌شود.

تمامی شهروندان، دانشجویان و جامعه حقوقی علاقه‌مند می‌توانند تقویم و برنامه جلسات را از طریق کانال‌های رسمی پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به نشانی qazahrm.eadl.ir دنبال کرده و با مراجعه به سامانه برخط دادگاه‌های علنی، به‌صورت مهمان به پخش زنده هر جلسه دسترسی پیدا کنند. اجرای این طرح، گامی مؤثر در مسیر نهادینه‌سازی شفافیت، ارتقای سواد حقوقی و اعتماد اجتماعی به نظام قضائی کشور است.