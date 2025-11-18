پلمب ۲ مؤسسه و مسدودسازی ۴۷ صفحه مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو
دادستان تهران به هلدینگهای مهاجرتی هشدار داد که فعالیت تمامی مؤسسات فاقد مجوز تا یک ماه آینده متوقف میشود.
به گزارش خبرگزاری میزان، در سومین جلسه تخصصی پیشگیری از فعالیت مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران از پلمب دو مرکز فاقد مجوز و مسدودسازی صفحات مجازی ۴۷ مؤسسه غیرمجاز خبر داد و با هشدار به خانوادهها و متقاضیان، خواستار هوشیاری در برابر تبلیغات فریبنده هلدینگهای مهاجرتی شد.
علی صالحی در این نشست که با حضور مدیران دستگاههای اجرائی مسئول در محل دادستانی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه، مقابله با فعالیتهای غیرقانونی در حوزه اعزام دانشجو را از اولویتهای دستگاه قضائی برشمرد و اظهار داشت: در راستای اجرای مصوبات جلسات پیشین و با همکاری پلیس فتا و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، تاکنون صفحات و سایتهای متعلق به
۴۷ مؤسسه غیرمجاز مسدود و دو مرکز فاقد مجوز نیز پلمب شدهاند.
صالحی از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات این مؤسسات در دادسرای ناحیه ۳۵ تهران خبر داد و افزود: براساس تصمیم اتخاذشده در جلسه امروز، دفاتر سایر مؤسسات غیرمجاز نیز حداکثر ظرف مدت یک ماه آینده، با رعایت کامل موازین قانونی و در فضائی آرام و منظم، تعطیل خواهند شد.
وی با اشاره به آسیبهای ناشی از فعالیت مؤسسات فاقد مجوز، تصریح کرد: اعزام نخبگان و دانشآموزان به خارج از کشور بدون نظارت قانونی، خسارات جبرانناپذیری به نظام آموزشی و سرمایه انسانی کشور وارد میکند. برخی از این مؤسسات با سوءاستفاده از عناوینی نظیر هلدینگ مهاجرتی، در پوشش کاریابی یا گردشگری، اقدام به تبلیغ و اعزام دانشجو میکنند که با آنان برخورد قاطع خواهد شد.
دادستان تهران همچنین از دستگاههای صادرکننده مجوز خواست تا نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد مؤسسات تحت پوشش خود داشته باشند و خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفات ناشی از خلاءهای موجود نظارتی است. صدور مجوز بهتنهائی کافی نیست و باید پایش و رصد مستمر نیز در دستورکار قرار گیرد.
در این نشست مشترک تصمیمات مهمی در راستای صیانت از حقوق عمومی و مقابله با اقدامات غیرقانونی این مؤسسات اتخاذ شد. براساس مصوبات این جلسه، با توجه به اهمیت آموزش و ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به مخاطرات ناشی از فعالیت مؤسسات فاقد مجوز، مقرر شد سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به تهیه و پخش برنامههای آموزشی و هشدار دهنده پیرامون این موضوع از شبکههای سراسری اقدام کند. همچنین مقرر شد کلیه سایتها و صفحات مجازی متعلق به مؤسسات غیرمجاز، ظرف مدت یک هفته توسط مراجع ذیربط شناسایی و مسدود شوند تا از ادامه فعالیتهای تبلیغاتی و جذب دانشجو توسط این مراکز جلوگیری بهعمل آید.
دادستان تهران با اشاره به ابعاد قضائی این موضوع اعلام کرد: تاکنون ۱۰ پرونده قضائی در دادسرای فرهنگ و رسانه (ناحیه ۳۵) درخصوص فعالیت مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو تشکیل شده که مقرر گردیده این پروندهها تا پایان آذرماه رسیدگی و تعیین تکلیف شوند.
بر پایه آمارهای رسمی، در حال حاضر
۱۳۸ مؤسسه غیرمجاز اعزام دانشجو در کشور فعال هستند که لازم است در اسرع وقت با پیگیری و همکاری همه دستگاهها با آنها برخورد شود.