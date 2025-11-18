8 مدال رنگارنگ تکواندو فراتر از حد تصور بود ساعی: همچنان روی جوان ها سرمایه گذاری می کنیم
سرویس ورزشی-
تیم ملی تکواندوی ایران در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، با کسب ۸ مدال رنگارنگ (۲ طلا، ۲ نقره و ۴ برنز) به کار خود پایان داد.
با انجام سومین روز مسابقات تکواندو در چارچوب رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی، پرونده کاروان اعزامی ایران بسته شد. ملیپوشان تکواندو ایران در این سه روز موفق به کسب هشت مدال رنگارنگ شدند. عملکرد نمایندگان کشورمان از این حیث شایسته احترام است که بسیاری از آنها برای اولین بار حضور در آوردگاه بینالمللی را تجربه کردند و همین هم باعث معرفی پدیدههایی جدید شد. کسب هشت مدال طلا، نقره و برنز در حالی دستاورد ایران شده که سایر کشورها با نفرات اصلی خود که سابقه قهرمانیهای مختلف جهان و المپیک را داشتند به این رقابتها آمده بودند و شاید بتوان گفت تنها کشوری بود که با تیم دوم وارد مسابقات شد.
ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض با رقابت ۱۴۴ تکواندوکار از ۳4 کشور در شش وزن در حالی پیگیری شد که شاگردان مجید افلاکی و مهروز ساعی سه روز متفاوت را رقم زدند. روزهای اول و دوم شروعی جذاب داشت ولی با این حال روز سوم نیز بدون مدال به پایان نرسید. ناگفته نماند که همراهی هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو و نظارت مستقیمش بر تکتک مسابقات از حواشی جالب این مسابقات بود.
نتایج به تفکیک روزهای رقابتها
در روز اول (شنبه ۲۴ آبان) تیم ایران با حضور ساینا کریمی، هستی محمدی، امیرمحمد نصیر احمدی و علی خوشروش کار خود را شروع کرد. در پایان این روز، عملکرد درخشان تیم ایران با کسب یک مدال طلا و دو برنز همراه بود. ساینا کریمی در وزن ۴۶- کیلوگرم با شکست دادن رقبای قدرتمندی از جمله مدالآور جهانی ترکیه، موفق شد با پیروزی در فینال در برابر نماینده آذربایجان، نشان طلا را به ارمغان بیاورد و به عنوان پدیده جدید تکواندو معرفی شود. هستی محمدی در وزن ۵۷- کیلوگرم، پس از شکست در برابر دارنده مدال طلای المپیک و جهان از ترکیه در مرحله نیمهنهائی، از طریق جدول شانس مجدد به دیدار ردهبندی راه یافت و با پیروزی برابر «مدینه میرزابالووا» برنز گرفت. علی خوشروش در وزن ۷۴- کیلوگرم نیز پس از یک شکست نزدیک به دارنده طلای جهان از ازبکستان، در دیدار ردهبندی با غلبه بر تکواندوکار آذربایجان مدال برنز را کسب کرد. امیرمحمد نصیراحمدی در وزن ۵۴- کیلوگرم نیز با شکست در رپه شارژ از کسب مدال بازماند.
در روز دوم (یکشنبه ۲۵ آبان) رقابتها به شکلی استثنایی برای نمایندگان ایران به پایان رسید، به طوری که هر چهار شرکتکننده موفق به کسب مدال شدند و مجموع مدالهای ایران به عدد هفت رسید. علیاصغر علیمرادیان در وزن ۶۰- کیلوگرم با ارائه نمایشی قدرتمند و غلبه بر حریفان از جمله قهرمان آسیا در فینال، مدال طلای ارزشمندی را برای اولین تجربه ملی خود به دست آورد. یلدا ولینژاد در وزن ۷۰- کیلوگرم نیز پس از شکست دادن دارنده برنز قهرمانی جهان، در فینال با اختلافی اندک مغلوب نایب قهرمان جهان از ازبکستان شد و مدال نقره گرفت. امیررضا صادقیان در وزن ۸۲- کیلوگرم با غلبه بر دارنده مدالهای آسیایی و گرندپری در نیمهنهائی، به فینال راه یافت اما با شکست برابر نماینده مراکش نقره گرفت. روژان گودرزی در وزن ۵۱- کیلوگرم نیز پس از راهیابی به جدول شانس مجدد، با کسب پیروزی در این مرحله توانست مدال برنز را از آن خود کند. با این نتایج، تیم ایران در پایان روز دوم صاحب دو طلا، دو نقره و سه برنز شد.
روز سوم یا پایانی (دوشنبه ۲۶ آبان) مسابقات تکواندو در ریاض با برگزاری رقابتها در چهار وزن باقیمانده به پایان رسید و نمایندگان ایران تنها موفق به کسب یک نشان برنز شدند. ملیکا میرحسینی در وزن ۷۰+ کیلوگرم، پس از پیروزی در دور اول، در مرحله نیمهنهائی با اختلاف نزدیک دو بر یک مغلوب قهرمان جهان و نایب قهرمان المپیک پاریس از ترکیه شد و در دیدار ردهبندی با شکست حریف پاکستانی مدال برنز را به دست آورد. در سایر اوزان، فاطمه اسکندرنیا در وزن ۶۳- کیلوگرم زنان و علی احمدی در وزن ۸۲+ کیلوگرم مردان، با توجه به شکست حریفانشان در مراحل بعد، شانس حضور در جدول ردهبندی را از دست داده
و حذف شدند. حامد اصغری در وزن ۶۷- کیلوگرم مردان نیز پس از دو پیروزی متوالی، در مرحله نیمهنهائی مغلوب نماینده ترکیه شد و در دیدار ردهبندی نیز نتیجه را واگذار کرد و دستش از مدال کوتاه ماند. با این نتایج، تیم ملی تکواندوی ایران در مجموع با کسب ۲ طلا،
۲ نقره و ۴ برنز به کار خود در این دوره از بازیها پایان داد.
عملکرد درخشان دختران
دختران تکواندوکار ایران با کسب ۵ مدال (۱ طلا، ۱ نقره، ۳ برنز) عملکردی بسیار موفق و پرمدالتر نسبت به آقایان داشتند. کسب مدال طلا توسط ساینا کریمی در وزن ۴۶- کیلوگرم، نقطه اوج عملکرد زنان بود. همچنین، یلدا ولینژاد در وزن ۷۰- کیلوگرم و ملیکا میرحسینی در ۷۰+ کیلوگرم با شکست حریفان قدرتمند به مدال نقره و برنز رسیدند، که نشاندهنده رقابت نزدیک آنها با برترینهای جهان در این دوره بود. مهروز ساعی و شاگردانش توانستند در رقابتهای تکواندوی ششمین مسابقات کشورهای اسلامی افتخارآفرینی کرده و 5 مدال رنگارنگ کسب کنند، ماحصل تمام آنچه به خاطرش جنگیدند را به صابر تقدیم کردند. همانطور که در مراسم بدرقه با در دست داشتن بنری به یاد صابر، کشور را ترک کرده بودند.
تیم آقایان با کسب ۳ مدال (۱ طلا، ۱ نقره، ۱ برنز) نتایج خوبی به دست آورد. درخشش علیاصغر علیمرادیان با کسب مدال طلا در وزن ۶۰- کیلوگرم، در اولین تجربه ملیاش بسیار قابل توجه بود. امیررضا صادقیان نیز با غلبه بر نایب قهرمان المپیک در نیمهنهائی، نشان داد که پتانسیل بالایی دارد و با کسب مدال نقره در ۸۲- کیلوگرم، خود را به عنوان یک مدعی مطرح کرد. کسب مدال برنز توسط علی خوشروش نیز به تکمیل مجموع مدالهای تیم کمک کرد.
ساعی: سرمایهگذاری روی جوانها ادامه خواهد داشت
هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو درباره عملکرد تیم ایران در بازیهای کشورهای اسلامی گفت: در روز پایانی هم توسط ملیکا میرحسینی به یک مدال برنز رسیدیم و در نهایت در بخش آقایان با یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز و همچنین در بخش خانمها با یک مدال طلا، یک نقره و سه برنز این رقابتها را به پایان رساندیم. از تمام مربیان و بازیکنان و ارکان فدراسیون تکواندو صمیمانه تشکر میکنم که با تلاش و همدلی همه این عزیزان نتایج شایستهای را کسب کردیم. وی افزود: ما تیم دوم خودمان را به این مسابقات اعزام کردیم. بین ملیپوشان بازیکنان ١٧ و ١٩ سالهای داشتیم که نوید روزهای درخشانی را برای آینده میدهند. به تکتک بچهها خسته نباشید میگویم. ساعی با تاکید بر ادامه سرمایهگذاری بر روی بازیکنان جوان تصریح کرد: ما با برنامهریزی دقیق به این مسابقات آمدیم. ما قبل از مسابقات جهانی استراتژی میدان دادن به جوانان را اتخاذ کردیم و خدا رو شکر ثمره آن را دیدیم. ما این بازیکنان جوان را رها نخواهیم کرد. آنها سرمایه ورزش ما هستند و در مسابقاتی که در پیشرو داریم همچنان به جوانها میدان خواهیم داد.