رئیس صداوسیما: روایت پیروزی میدان را پیش از پایان جنگ تحمیلی تثبیت کردیم
به گزارش خبرنگار کیهان، پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، در هفتمین نشست سراسری «افق تحول» که صبح روز سهشنبه، ۲۷ آبانماه، در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد، با اشاره به حوادث دوران جنگ تحمیلی ۱۲روزه اعلام کرد: «ما توانستیم روایت پیروزی جمهوری اسلامی ایران را پیش از خاتمه جنگ، با شجاعت و ایستادگی همکارانمان در رسانه ملی تثبیت کنیم. این روایت، نقش تعیینکنندهای در نمایش اقتدار و وحدت مردم ایران در برابر تجاوز دشمن داشت.»
جبلی در ادامه با اشاره به حمله مستقیم رژیم صهیونیستی به ساختمان صداوسیما گفت: «در ۲۶ خرداد سال جاری، دشمن با بیش از ۱۱ موشک، ساختمان شیشهای صداوسیما را هدف قرار داد. این حمله با قصد ترور کارکنان ما و توقف پخش اخبار و برنامهها انجام شد، اما مقاومت تیمهای رسانهای، اجازه نداد این هدف محقق شود.» وی با تأکید بر نقش محوری صداوسیما در جنگ روایی علیه دشمن افزود: «روایت درست واقعیت، پیروز میدان را مشخص میکند. ما در جنگ تحمیلی ۱۲روزه، بر روایت پایداری، ایستادگی و وحدت مردم تمرکز کردیم و این پیام را به جهانیان انتقال دادیم.»
رئیس سازمان صداوسیما همچنین از برنامههای آینده این سازمان برای بازسازی ساختمان آسیبدیده و توسعه فناوریهای رسانهای خبر داد و گفت: «به زودی عملیات بازسازی ساختمان شیشهای آغاز خواهد شد. علاوهبر این، در یک سال و نیم گذشته، ۲۵ شبکه استانی به کیفیت HD مجهز شدهاند و این روند همچنان ادامه دارد. حق مردم ایران است که شبکههای خود را با بهترین کیفیت مشاهده کنند.» جبلی در پایان با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به ششمین نشست سراسری افق تحول، خاطرنشان کرد: «رهنمود ایشان همواره چراغ راه ما بوده است. تحول در صداوسیما یک جریان پایانناپذیر است و ما با عزمی راسخ، مسیر پیشرفت و نوآوری را ادامه خواهیم داد.»
این نشست با حضور معاونان، مدیران شبکههای رادیویی و تلویزیونی و جمعی از برنامهسازان سازمان صداوسیما برگزار شد و در آن بر لزوم تداوم تحول و مقاومت در برابر فشارهای دشمن تأکید شد.